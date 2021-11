Kultur

Mandag kveld ble den prestisje tunge Laterna Magica filmfestival avholdt i Møysalen på Kulturfabrikken. Over 27 filmer var sendt inn til festivalen som i år hadde et åpent tema. Dina Groler Hesten og Marcus Bergli fra Musikklinja var konferansierer og fikk stemningen i gang for filmfest.