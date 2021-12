VG: Vurderer å avlyse alt frem til nyttår

Kultur

Artisten fra Alsvåg i Øksnes er en av 62 norske artister som ifølge VG vil avlyse gjenstående konserter i forbindelse med juleturneen som er på, sammen med Ole Børud og Lewi Bergrud. Blant dem som følger Maria Solheims eksempel er artister som Maria Haukaas Mittet, Anita Skorgan, Rein Alexander, Odd Nordstoga, Chris Medina og Halvdan Sivertsen.

I tillegg er også 34 selskaper som representerer artister med på oppropet om at de ønsker å avlyse alt ut året om ikke en støtteordning for kultursektoren i forbindelse med nedstengningen som følge av fremveksten av omikronmutasjonen av koronaviruset kommer på plass.

Vil øke

VG skriver at det totalt er 500 enkeltarrangementer som vil rammes om artistene ikke får støtte fra politisk hold. Til disse 500 arrangementene, er det solgt til sammen 250.000 billetter.

Fagforeningen til bookingbyråer og artistmanagere, Norwegian Entertainment Managers & Agents Association (NEMAA), er ifølge VG representant for de fleste som har julekonserter i Norge. Styreleder Joël Louis Schwalenstöcker sier til avisen at dette tallet kommer til å øke utover torsdag.

– Det er ikke noe ønske, men en direkte konsekvens av regjeringens manglende evne til raskt å ha på plass kompensasjonsordninger som treffer bransjen som rammes av nye restriksjoner, sier han.

De nye koronarestriksjonene i forbindelse med fremveksten av omikronmutasjonen som regjeringen la frem, og som startet å gjelde fra midnatt til torsdag (9. desember), går ut på at det ikke kan være mer enn 600 personer på en konsert, fordelt over tre kohorter, og med minst to meter mellom hver kohort.

Er det ikke faste sitteplasser, er maksgrensen 50 personer på offentlige arrangementer.

Trygghet

Kulturminister Anette Trettebergstuen kommenterer overfor VG at hun er opptatt av at kulturen skal ha trygghet og forutsigbarhet. Hun forteller at kompensasjonsordningen allerede er forlenget frem til sommeren 2022, som hun beskriver som en viktig start.

– Tilbakemeldingen fra bransjen var at ordningene ikke var treffsikre nok. Derfor må vi jobbe for å gjøre dem mer i tråd med det bransjen har bedt om, sier hun til VG.