Kultur

For øyeblikket er Kristian Kristensen fra Harstad blant landets mest spilte artister. Sanger som «Kan du lære mæ» og «Du ga mæ viljestyrke» har gjort ham til en av det mest populære artistene i Norge om dagen. Snart er han ut med albumet «2003» og en påfølgende turné, der et stopp innom Kulturfabrikken står for tur.