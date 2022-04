Dette står å lese i en pressemelding fra Kulturfabrikken. Konserten finner sted 8. september.

«Vi er utrolig glade av å få besøk av rockelegendene. Vi har jobbet for å holde hjulene i gang under pandemien, og nå som den virker mer under kontroll kan vi endelig holde store konserter i Møysalen. Dette har både vi og publikum ventet lenge på, sier en begeistret produsent på Kulturfabrikken, Fredrik A. Haga i pressemeldingen.

Han er ikke tvil om at konserten blir noe publikum vil huske.

«Dette blir årets største konsertopplevelse, og er en smakebit på et spennende høstprogram fra Kulturfabrikken. Vi håper Vesterålens befolkning er klar for å legge pandemien bak seg og ser frem til store kulturopplevelser fremover», sier Haga.

Sist Dum Dum Boys opptrådte i Vesterålen, var på Hurtigrutens Hus på Stokmarknes høsten 2015. Da var det over 1000 betalende som fikk med seg konserten. Bandet ble dannet i 1979 og regnes blant De fire store i norsk rock sammen med Jokke & Valentinerne, Raga Rockers og deLillos. I 1985 skiftet de navn til DumDum Boys. Rockeveteranene har gitt ut 11 studioalbum og vunnet fire Spellemannspriser. I 2012 ble de innlemmet i Rockheim Hall of Fame.