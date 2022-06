Grunnen til flyttinga er rett og slett at festivalen har vokst seg ut av parkeringsplassen i sentrum. Både for festivalen og Skibsgården har avviklingen logistikkmessig blitt for stor.

– Først og fremst må vi takke Skibsgården som har latt oss arrangere der siden starten av 2015. Når det nå er som det er, gir dette oss også muligheten til å utvide festivalen, og det tenker vi å utnytte, sier fæstivalsjef Stein Inge Pedersen i meldinga.

Det blir altså mer plass til massedains, flere sitteplasser, lengre bar, flere artister og flere storskjermer, forteller Pedersen.

To scener

Sammen med sin gode samarbeidspartner, Audiolight, skal Fæsterålen arrangere Vesterålens største festival. Nytt av året er at det blir to scener med en heftig visuell produksjon rundt:

- Rundt hovedscenen vil det være to stående sideskjermene på 3x5 meter hver, og bak scenen en skjerm på 9x3 meter. Også selve scenen er større enn noe av det vi har hatt før. Det er massive greier, kan Pedersen fortelle.

Slike skjermer skaper en fantastisk helhetlig opplevelse og kan by på mange stilige effekter. Uansett hvor du befinner deg på festivalområdet skal du kunne få med deg det som skjer på scenen. Det blir en skikkelig X-faktor som skal løfte festivalopplevelsen for alle Fæsterålingene.

Lineupen til årets festival er komplett med Matoma, Wigwam, Italobrothers, Halva Priset, Staut, Den BB, Trang Fødsel, Isák, Jenny Berggren fra Ace of Base, Snap!, Peder Elias, R.I.O. og Loveshack

Godt samarbeid med kommunen

Så dette er på en måte en slags nabovarsel til de som bor rundt Blåbyhallen?

- Hehe, ja, det kan du godt si, smiler festivalsjefen lurt.

- Neida, men det skal sies at vi samarbeider tett med Sortland kommune, og de har vært positive til både arrangementet og den nye lokasjonen.

Så nå må altså folk ta spaserturen opp til Blåbyhallen i stedet for sentrum?

- Ja, men den spaserturen kan vi garantere blir hundre prosent verdt det. I enden av ruta står torskekjeften og venter som før, avslutter Pedersen.