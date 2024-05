Med fjorårets tema “Demokrati under press” friskt i minne, vil årets konferanse handle om demokratiets bærebjelke: Ytringsfriheten.

Ytringsfrihetens kår i Norge er gode, og den reelle ytringsfriheten er utvidet gjennom den digitale revolusjonen. Samtidig møtes ytringsfriheten av nye utfordringer. De sosiale mediene åpner for hat og hets. Konformitetspress, selvsensur og frykten for å krenke bidrar samtidig til at færre ytrer seg, skriver Nordland akademi i ei pressemelding.

Kunstig intelligens åpner for nye muligheter, men byr også på utfordringer. Videre kåres Norge til verdenséner i ytringsfrihet. Men hvordan står det egentlig til med ytringsfriheten i Norge i dag?

Hets i sosiale medier

Melbukonferansen starter med innledninger og paneldebatt med Kjersti Løken Stavrum, Sarah Zahid og Tarjei Jensen Bech.

«Hat og hets i sosiale medier – et reelt problem eller sterkt overdrevet?»

Hvor alvorlig er problemet, hindrer det ungdom i å ytre seg, og fører det til at ungdom forlater politikken? Og hva gjør vi med det? Og har vi havnet i et snøfnuggenes krenkelseshysteri, der saklige meninger holdes tilbake av frykt for å såre?

Tarjei J. Bech er fylkesordfører i Finnmark. Foto: Rino Engdal

Kjersti Løken Stavrum er styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN, tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund og utdannet statsviter med mastergrad i ledelse. Hun er daglig leder i stiftelsen Tinius og styreleder i Blommenholm Industrier, som er medeier i medieselskapet Schibsted.

Sarah Zahid er en norsk jurist, forfatter, politiker og spaltist for Aftenposten. Hun er født og oppvokst på Holmlia på Oslos østkant og har tidligere vært medlem av Ytringsfrihetskommisjonen. Zahid studerte juss ved Universitetet i Bergen og oppnådde derfra beste karakter for sitt masterarbeid om Hatytringsparagrafen. Hun har i ung alder også rukket å gi ut to kritikerroste diktsamlinger, ifølge pressemeldingen.

Sarah Zahid. Foto: Materline Nystad

Tarjei Jensen Bech (Ap) er fylkesordfører i Finnmark og kommer fra Hammerfest. Både som overlevende etter Utøya-terroren og ung folkevalgt politiker har han gjort seg sterke erfaringer med politisk motivert vold og hets. Jensen Bech studerer også juss ved UiT Norges arktiske universitet. Samtalen blir moderert av nestleder i Nordland Akademi, Heidi T. Ryste.

Foredrag

Etter panelsamtalen blir det foredrag ved Gunnar Stavrum. I kraft av rollen som ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Nettavisen er Stavrum en markant samfunnsdebattant. Han har i tillegg forfattet biografier om norske næringslivsledere som John Fredriksen, Kjell Inge Røkke og Petter Stordalen. De siste årene har Stavrum skrevet to masteroppgaver: den ene om bruk og misbruk av meningsmålinger, den andre om kunstig intelligens i mediene. Med disse to som utgangspunkt vil han holde et foredrag om fake news, redaktørstyrte meninger og ulike manipuleringsmetoder som har til hensikt å lure folk flest og mediene til å «kjøpe» en virkelighet: «Konstruerte nyheter - slik vrir de på meningene dine».

Gunnar Stavrum. Foto: Innsendt

Etter lunsj blir det foredrag med Tom Egil Hverven om nobelprisvinner Jon Fosse: «Om å finne en slags tilhørighet, et sted å være til, ved å skrive på nynorsk».

Foredraget tar utgangspunkt i Jon Fosses romaner Morgon og kveld (2000) og Septologien (2019-2021), samt essayet 'Skrivingas gnosis' i Essay (2011)." Hverven er litteraturkritiker, forfatter og hovedanmelder i Bokmagasinet til avisa Klassekampen. Han har tidligere vært anmelder og kulturkommentator i NRK og mottok Olav Dalgards kritikerpris i 2019 for sitt arbeid.

ProSalong

Om kvelden skal det være ProSalong: innledning og paneldebatt i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening: "Algoritmer, KI, SoMe - og fri ytring?”.

Norge kåres til verdensener i ytringsfrihet men også hos oss trues ytringsfriheten. Teknologiselskapene forvalter mye makt, mange ungdommer tør ikke ytre seg av frykt for kritikk eller hets og i arbeidslivet utøves en utstrakt selvsensur. Hvordan har ytringsfriheten utviklet seg i Norge frem til vår tid – og hvordan kan vi møte utfordringene i dag? Samtalen innledes av professor Kjetil Jakobsen ved Nord Universitet, som deretter vil drøfte temaet med Sarah Zahid og Kjersti Løken Stavrum. Samtalen blir moderert av styreleder i Nordland Akademi, Bård Borch Michalsen.

Kjetil Jakobsen er professor i historie ved Nord universitet. Foto: Innsendt

Kjetil Jakobsen er professor i historie ved Nord universitet. Han spesialiserer seg innen nyere fransk, tysk og norsk intellektuell historie, med forskningstemaer som kosmopolitisme, globalisering, mediehistorie og mediefilosofi. Jakobsen er fast spaltist i Morgenbladet og har gjennom Henrik Steffens-professoratet vært gjestelærer ved Humboldt-universitetet i Berlin.