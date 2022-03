Prisen, som ble delt ut første gang i 2011, ble opprettet for å hedre Willy Oftedals minne. Han var festivalsjef for Rock Mot Rus i 29 år, før han tapte kampen mot kreften i 2010. Prisen har også en annen funksjon, nemlig å gi velfortjent honnør til andre som utgjør en forskjell for ungdom, slik Oftedal gjorde.

– I år kunne Willy fylt 65 år, og prisen deles ut for 12. gang. På scenen står bandet Honningbarna, som også var en av headlinerne i 2011, og som delte ut den aller første prisen. Prisen er nasjonal, og vi mottar hvert år forslag på mange gode kandidater, sier festivalsjef Kristin Krey i en pressemelding.

De tre som er nominert til prisen i år, er Tommy Vandalsvik, Ivan Andreassen og Agnete Mangnes Kirkevaag. Andreassen er den eneste vesterålingen blant det nominerte.

Her er årets nominerte, med juryens begrunnelse:

Foto: Tommy Vandalsvik.

Tommy Vandalsvik, Harstad

«Tommy hadde store sko å fylle da han tok over Radio Harstad. I løpet av de siste årene har han fornyet og flyttet hele organisasjonen i en mye bredere retning og lokaler. Gamere, podcastere, band og mange flere nyter nå godt av Tommys innsats og interesse i Harstads ungdom. Og hvert år reiser han med ungdommene til RMR. Tommy har også utdannet seg i retning inkludering og ungdomsarbeid. I den forbindelse ønsker jeg også nevne hans innsats for de samfunnsgruppene som trenger sosial kontakt, helt enestående miljø rundt og i radioen, med redaktøren som navet»

Ivan Andreassen, Bø:

«Ivan begynte som så mange voksne å engasjere seg for ungdomsarbeid fordi han er pappa til 3 flotte jenter som deltok både i idrett og på ungdomsklubb. I 2012 begynte han å jobbe i Bø kommune som ungdomsleder. Ivan er veldig engasjert i jobben sin, og vil at barn og ungdom skal ha et godt oppvekstmiljø og trygge voksne rundt seg. Han er viktig for mange unge i Bø, er flink til å se ungdommene og har et stort hjerterom til alle. Det er viktig for Ivan ungdommene selv skal få være de som bestemmer i klubben, under Rock Mot Frafløtting og i ungdomsrådet. Ungdommene i Bø er heldige som har en ungdomsleder som Ivan for han bryr seg om de alle sammen, og når klubben var stengt på grunn av pandemien pusset han den opp så nå er det finere på klubben enn noen gang! Ivan er også veldig glad i Rock mot Rus, og tar alltid med seg bøungdom til festivalen»

Agnete Mangnes Kirkevaag, Odal:

«Agnete er selv musiker og er blant annet vokalist og låtskriver i det internasjonalt anerkjente bandet Madder Mortem. Hun har sett behovet barn og unge har til å kunne møte likesinnede, ha et sted hvor de kan være seg selv og hvor de kan høre på og lære å spille musikk. URO - ungdommens rockeklubb Odal er et lavterskeltilbud som er helt gratis og basert kun på frivillighet. Agnete er helt enestående i rollen som instruktør, ikke bare er hun selv en dyktig musiker og sanger, men hun har en særegen evne til å virkelig se de unge. De føler seg sett og hørt, de er trygge og tør å utfordre seg selv, og det skapes mestringsfølelse og samhold. Agnete ser at barn og unge trenger å bli sett og hørt av voksne, og at mange ikke trives i altfor strukturerte grupper. Agnete legger ned enormt mange timer til undervisning, planlegging og gjennomføring av musikkverksted og ungdomsklubb. Helt gratis og boblende av entusiasme. Hun er unik og veldig viktig for mange barn og unge i Nord-Odal. Hun er også en inspirasjon for ungdomsbandene som har startet på URO»