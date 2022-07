Etter to års pause er det snart klart for festival ÅrsteinØYA.

– Nå er arbeidet i gang med å klargjøre område, finjusteringer av detaljer og mange frivillige står klar for å kaste seg rundt der det trengs, sier Linda Martinsen, markedsansvarlig for festivalen, i en pressemelding.

Hun sier videre at de er utrolig takknemlige for de frivillige og sponsorene som har stilt opp, og at uten dem hadde det ikke blitt noen festival.

I år arrangeres festivalen i en litt nedskalert versjon. Ifølge pressemeldingen skal blant annet Trang Fødsel, Kalandra, Birri og TooRaLoo spille, samt at det skal arrangeres aktiviteter for barn.

– Det er ei god blanding av musikk som kan fenge de fleste, så her blir det alt fra litt rolig nedpå til allsang og dans. Om været glimter til, så blir dette magisk, avslutter Martinsen.