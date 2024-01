Trass i et vitalt foreningsliv, var det behov for mer strategiske tiltak. I 2012 var ho med og etablerte en ny organisasjon for større utviklingsprosjekter; Bygd for livet, som i 2013 fikk finansiert prosjektet Fjordfolk under Møysalen i samarbeid med bygder Møysalen rundt. Arbeidet fikk en pangstart og vakte oppmerksomhet utover eget område. Med nasjonalparkforvalter for Møysalen nasjonalpark på plass, en offentlig kompetansearbeidsplass på Hennes, lovte det godt for arbeidet med bygda som reisemål. Men både Bygd for livet og prosjektet blei utsatt for angrep og bakvaskelser de både enkeltpersoner og mulighetene blei ramma. Eldrid var rasende over de destruktive krefter som brukte tid og ressurser på å leite etter feil og bedrive regelrett trakassering. Bygda hadde fått en unik mulighet, i dag er også nasjonalparkforvalterstillinga borte fra bygda.