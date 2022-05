Belgia 1980

Telex «Eurovision»

Introen er Eurovision-introen. Synthpop ala 1980 … Ikke noen litterært mesterverk kvalitetsmessig. Melodien er slitende, men lett fornøyelig opptreden og avslutningen er med på å gjøre dette til en klassiker.

Tyskland 2000

Stefan Raab «Wadde hadde dudde da»

Komikeren Stefan Raab med sin andre involvering på denne listen. Refrenget er barnespråk og betyr «hva har du der». Tull fra ende til annen, men underholdende. Fikk med seg deler av Europa med seg i barndommen og tok en fin femteplass, i tillegg til at det ble et nytt ESC-øyeblikk for minnebøkene.

Latvia 2008

Pirates of the Sea «Wolfs of the Sea»

Pirater og sjørøvere, liker du det, er dette et bidrag som du kan nyte. Godt med tempo, piratkostymer og piratdans, En låt som blir slitende i lengden, men som likevel er blant de mest spesielle opptredenene i ESC. Tolver fra Irland.

Tyskland 1998

Guildo Horn «Guildo hat euch lieb»

Skrevet av Stefan Raab, som er representert med en annen sang på denne listen også. Budskapet er at Guildo Horn, en tysk artist og kulturpersonlighet, elsker alle sammen. Sceneopptreden er minnerik, selv om kanskje ikke teksten er den mest minnerike av ESC-bidragene gjennom tidene.

Guildo Horn proklamerte at han elsket alle sammen. Foto: LOUISA BULLER / AP

Litauen 2006

LT United «We Are the Winners”

Allerede på forhånd proklamerte LT United at de skulle vinne ESC. De vant ikke, men kom i alle fall til finale med tullelåten «We Are the Winners». Sangen består stort sett av repetisjonen om at Litauen skal vinne ESC og at alle må stemme på vinnerne. Fikk fem poeng av Norge og tolver av Irland. Blitt en liten klassiker, og et minneverdig ESC-øyeblikk.

Frankrike 2008

Sebastien Teller «Divine»

Egentlig en ganske kul låt. Det er ikke ofte Frankrike deltar med et bidrag på engelsk, men det gjorde de her. Teller kommer inn på scenen i en golfbil, suger helium ut av en heliumball, har skjeggete damer som korister … Ja, det meste som en ESC-klassiker skal ha.

Danmark 1957

Birthe Wilke & Hustav Winkler «Skibet skal seile i nat»

Første nordiske bidrag i ESC. Avslutter med historiens lengste ESC-kyss og kommer på listen av den grunn. I 1957 var noe slikt utenkelig at skulle skje. En helt grei fremføring og fin harmoni mellom de to artistene. Bra vokaler.

Spania 2010

Daniel Diges «Algo Pequenito»

Denne blir med på grunn av omstendighetene. «Jimmy Jump» klarte å lure seg inn på scenen under bidraget og gjorde at Spania fikk fremføre på nytt. Dårlig reklame for sikkerheten i Telenor Arena, men et øyeblikk for YouTube for ettertiden. En prestasjon at de øyensynlig ikke lar seg påvirke av forstyrrelsen fra scenestormeren.

Det spanske bidraget i 2010 ble utsatt for et stunt fra «Jimmy Jump». Foto: GORM KALLESTAD Gorm Kallestad NTB / NTB

Russland 2012

Buranovskiye Babushki «Party for Everybody”

De syngende bestemødrene var blant favorittene i 2012. Her får du sang, baking og fest. Sjarmerende …

Irland 2011

Jedward «Lipstick»

Kanskje de mest energiske artistene i ESC noen gang, selv om låten er så som så fra de irske tvillingene i Jedward, som også representerte landet sitt i 2012 … De lagde et sceneshow av de sjeldne, med en ekstrem energi begge gangene. Kanskje tidenes mest slitsomme bidrag? Anbefales ikke i for store doser for sarte sjeler!