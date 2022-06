Hun var med i et av 90-tallets mest populære grupper. Nå kommer Jenny Berggren fra «Ace of Base» til Fæsterålen.

I en pressemelding ser festivalsjef Stein Inge Pedersen tilbake til 90-tallet, tiåret der det ble spradet rundt i for store dongerijakker med Ace of Base på discman.

Tre tiår senere skal Jenny Berggren, en av fire originale medlemmer i gruppa, ha 16 arenashow med «We love the 90s», og Sortland er et av stoppestedene.

– Jeg er skråsikker på at det blir god kok i publikum når sanger som «I saw the sign» og «All that she wants» blir framført på scenen, sier Pedersen.

Festivalsjefen viser til at selv om det er over 30 år siden Ace of Base slo gjennom, har de siden den gang blitt lyttet til av hver generasjon.

– Så her blir det allsang og masseklapp for både de unge og de godt voksne, supplerer Pedersen.

Gruppen har solgt rundt 32 millioner album, som gjør dem til Sveriges tredje største gruppen gjennom tidene. Det etter ABBA og Roxette.