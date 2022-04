Det opplyser arrangørene av festivalen i en pressemelding fredag kveld.

Snap var blant de største bandene da eurodancebølgen slo inn over verden på starten av 90-tallet. Deres to største hits, «The Power» og «Rhytm Is A Dancer», ble begge store hits over store deler av verden. Sistnevnte ble en millionselgende singelplate i Europa.

I pressemeldingen beskrives Snap som tidenes største innen eurodancesjangeren.

Festivalsjefen for Fæsterålen, Stein Inge Pedersen, beskriver i meldingen at Snap bidro med hit etter hit i sin storhetstid på starten av 90-tallet. Bandet hadde storhetstiden fra 1990 frem til 1996. Da tok de en pause, før de bandet gjenoppsto i år 2000.

Etter comebacket fikk Snap nye hits med remixer av sine gamle hits.

– Gjennom storhetstiden fikk de hundretusener ut på «massedains» over hele verden, skriver Fæsterålen-gjengen i pressemeldingen, der de også nevner at albumet «World Power# solgte over sju millioner eksemplarer på verdensbasis.

– Sangene holder seg godt og vil i alle fall holde i 30 år til, uttaler festivalsjefen, Stein Inge Pedersen, i forbindelse med presentasjonen av Fæsterålens siste artistlansering.