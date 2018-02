– Økt veisatsing i nord

Meninger

I tillegg har satsingen på veivedlikehold økt kraftig, slik at forfallet nå reduseres år for år, mens forfallet i flere tiår økte jevnt og trutt.

I 2018 øker bevilgningene til veibygging ytterligere. Nord-Norge og Vestlandet er de to regionene hvor Statens vegvesen skal bruke mest penger på riksveiprosjekter. I 2018 får Nord-Norge 24,3 prosent av riksveiinvesteringene til Statens vegvesen. Til sammenligning fikk landsdelen 13,1 prosent av veginvesteringene i perioden 2010-13.

I 2018 vil Statens vegvesen investere mer i Nord-Norge enn på hele Østlandet.

Landsdelen fikk i snitt 985 millioner kroner til investeringer i de siste fire årene Arbeiderpartiet styrte (2010-13). Justert for inflasjon tilsvarer det ca. 1,1 milliard kroner per år. Snittet for 2014-17 er 3,1 milliarder kroner per år. I 2018 er summen over 3,4 milliarder kroner.

I tillegg kommer satsing på vedlikehold. Vedlikeholdsbevilgningene generelt er mer enn doblet siste fem årene, og det var tydelig merkbart da jeg i juni kjørte E6 Kirkenes-Oslo.

De siste årene før regjeringsskiftet vant utenlandske entreprenører hver tredje kontraktskrone i Norge. Nå vinner norske entreprenører rundt 95 prosent av veikronene. Vi investerer mer, og norske entreprenører får en større andel. Det er dobbelt bra. For regionen er det kanskje ekstra gledelig at antall sysselsatte innen bygg og anlegg har økt raskere i Finnmark de siste årene, ofte høyere enn veksten nasjonalt.

Jeg mener vi derfor bør være forsiktige med å ty til svartmaling av situasjonen. Så betyr det langt fra at ingen problemer finnes. Undersøkelsene til Maskinentreprenørenes Forening viser rekordhøy optimisme innen anlegg, men likevel vil det finnes enkeltbedrifter som opplever utfordringer. Økte bevilgninger betyr ikke at alle entreprenører får jevn vekst i oppdrag. Noen år er det store byggeprosjekter, andre år er det store vedlikeholdskontrakter. Sistnevnte har i liten grad kommet ut i markedet enda, og vil for mange bety langt høyere aktivitet straks de er på plass. Entreprenører fra Finnmark har vist at de er konkurransedyktige, og jeg har møtt mang en Finnmarking på anleggsprosjekter også utenfor fylkets grenser.

Så skal jeg samtidig jobbe for at entreprenører i Finnmark opplever best mulig forutsigbarhet i den bygge- og vedlikeholdsaktiviteten som Statens vegvesen har ansvar for.