– For fred – mot USAs krigspolitikk

Stortinget og regjeringa har brutt med basepolitikken etter andre verdenskrig ved å tillate stasjonering av 300 soldater fra US Marines på Værnes. Værnes vurderes også som hovedbase for alle de 650 soldatene US Marines har stasjonert rundt om i Europa. Nå planlegges det også en amerikansk base på Setermoen.

Øverstkommanderende for US Marines i Norge, general Robert Neller, var på Værnes rett før jul. I et møte med soldatene sa han at de til enhver tid må være forberedt på krig. «Jeg håper jeg tar feil,» sa Neller, «men det er en krig som kommer.» Dette skriver ABC Nyheter.

Årsmøtet mener det er skremmende at den amerikanske generalen mener vi står foran en storkrig, og at USAs styrker i Norge er en del av forberedelsene til denne krigen. Det viser at Norge er en brikke i USAs politikk for å opprettholde sin makt og innflytelse i verden, om nødvendig med krig.

I en tale 19. januar sa forsvarsminister Jim Mattis at krigen mot terror ikke lenger kommer til å være USAs fremste sikkerhetspolitiske sak. I stedet er det Kina og Russland som står høyest på sakskartet. USA vil derfor utvikle nye, mindre kraftige atomvåpen, noe som mange mener øker faren for at de faktisk kommer til å bli brukt.

TV 2 opplyste nylig at i Kongressens budsjettdokument for 2018 står Rygge militære flyplass oppført med 10,3 millioner dollar for at bevæpnede kampfly til enhver tid skal være klare. Det gjør Rygge til en framskutt base i USAs og NATOs opprustning mot Russland, og området rundt Oslo blir et opplagt bombemål i tilfelle en krig mellom de to stormaktene.

Årsmøtet mener det er både uholdbart og skremmende at det ikke er noen offentlig diskusjon om dette. Vi vil ha en forsvarspolitikk som fremmer norsk forsvarsevne, og som frigjør oss fra USAs krigspolitikk og verdenspolitisyndrom.

Det er i Norges interesse å bidra til avspenning og senke konfliktnivået i våre nærområder. Derfor vil Rødt arbeide for å avvikle handelsboikotten av Russland, og for en selvstendig norsk forsvars- og utenrikspolitikk utenfor NATO med en nordisk forsvarsallianse som et alternativ.