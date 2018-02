Kommunen som gikk mot strømmen

Meninger

For en som er født og oppvokst i Norges hovedstad, er Sortland en parkeringsutopi (og et parkeringsanarki): ikke bare er det gratis parkering, det er så mange parkeringsplasser i byen at det vel er en fjern tanke å fylle alle, selv med hard innsats. Det er over 1700 parkeringsplasser, åpne for alle, i byen.

Skroter plan for helhetlig parkering i Sortland sentrum Sortlandspolitikerne var stort sett enig om å avslutte planen om helhetlig parkeringsløsning i Sortland sentrum. De legger ansvaret over på det de mener er sprikende planer og meninger blant næringslivet.

For en som kommer utenfra, er også debatten om avgiftsparkering noe absurd. Det virker som en del her i byen omtrent mener det er en menneskerett med gratis parkering, også midt i sentrum. Få ting provoserer mer enn forsøk på å begrense biltrafikk og parkeringsmuligheter, det er ikke minst erfaringene fra min hjemby et eksempel på. Men det at frontene kan være harde, betyr ikke at debattene ikke bør tas.

Kristine Røiri i administrasjonen i Sortland om skrotingen av parkeringsplan: – Helt riktig avgjørelse å sette planen på vent Politikerne i kommunestyret i Sortland skrotet planen om avgift for parkering i Sortland sentrum i dag. Byplanlegger Kristine Røiri mener det var riktig slik situasjonen hadde blitt.

For det første: biltrafikk er fremdeles en av de største kildene til klimautslipp. I et idealsamfunn trenger man kanskje ikke bil, men i Vesterålen er det et naturlig og selvsagt framkomstmiddel. Men spørsmålet vi bør stille oss er: må man alltid ta bilen? Undertegnede er ikke bedre enn andre der – selv med to matbutikker, sentrum og jobben innenfor en gangeradius på 15-20 minutter, blir det som oftest til at jeg tar bilen. Det er så bekvemt. Jeg er neppe alene. Det er mange i byen som kunne latt bilen stå, men de gjør det ikke. Det at det er så mange parkeringsplasser tilgjengelig, at man kan velge og vrake blant de mest sentrale parkeringsplassene, er nok en av årsakene. Med færre plasser, avgiftsparkering eller et mer regulert parkeringssystem, med kun korttidsplasser tilgjengelig midt i sentrumskjernen, ville en del av denne unødvendige biltrafikken gått ned – til fordel for både folkehelsa og miljøet.

– Parkeringsavgift - nei takk! Parkeringsavgift på alle kommunale plasser i Sortland sentrum er på tur å vedtas av kommunestyret. Dersom kommunen vedtar dette, følger trolig næringslivet etter for sine p-arealer.

For det andre: De som mener avgiftsparkering er det som vil bety vinn eller forsvinn for småbutikkene i sentrum, bør nok heller kaste blikket mot byens kjøpesentre og storbutikker. Sortland har tre store kjøpesentre innenfor sentrumsradiusen: Skibsgården og Sortland senter ligger i hver sin ende av sentrumsaksen, med Sortland storsenter i midten. Sortland senter er under utbygging, og vil være en seriøs konkurrent til de to andre når utbyggingen er ferdig. Det er nok ikke primært gratis og lett tilgjengelig parkering i sentrum som avgjør om folk velger sentrumsbutikkene i stedet for kjøpesentrene. Det har nok like mye med hvilke butikker som finnes i sentrum, og deres utvalg, å gjøre.

Næringslivet på parkeringsmøte: – Dette er ikke snikinnføring av parkeringsgebyr Både kommunen og næringslivet ønsker en ordning med tre timers gratis parkering utenfor kjøpesentre og næringsbygg. Det skal fremdeles være langtidsparkering, men lenger unna.

Planen som forelå nå, var ikke god nok, konkluderte politikerne. Det er selvsagt at man må prøve å finne den best mulige løsninga, før man implementerer den. Men: det begynner å haste. Mange av motstanderne av parkeringsregulering jubler over «seieren» i kommunestyret. Det de ikke tenker på, er at det eneste som er forhindret med at planen falt, er en samkjørt parkeringsløsning.

Tidsbegrenset parkering kan bli innført i år Rådmannen i Sortland vil leie ut 110 parkeringsplasser til næringslivet for å finansiere innføring av tidsbegrenset parkering i sentrum i 2018.

En form for regulering av parkeringa i byen presser seg fram. Skibsgården innførte begrensning til tre timer, og dermed flytta mye av langtidsparkeringa seg. Nå vurderer Kulturfabrikken det samme. Hva skjer da om de innfører et annet system enn Skibsgårdens? Hva hvis Sortland senter, storsenteret eller private gårdeiere bestemmer seg for å innføre egne regler på sine eiendommer? Da kan man risikere at Sortland går fra parkeringsanarki, til parkeringskaos, der du må forholde deg til flere forskjellige apper, systemer og regler fra parkeringsplass til parkeringsplass.

Høyre splittet om nytt parkeringssystem Høyre i Sortland er delt om byparkering i Sortland, og har fristilt sine representanter. Roar Wessel-Olsen har tvilt seg fram til at han er for, mens Beate Bø Nilsen og Marthe Hov Jacobsen er imot.

Elefanten på parkeringsplassen er selvsagt ansattparkering. Næringslivet har selv skissert opp ansattparkering som hovedproblemet: folk som jobber i sentrum fyller opp parkeringsplassene i byen, slik at kundene til butikkene, treningssentrene eller lignende sliter med å finne parkering i nærheten. Dette er et problem næringslivet også selv kan finne løsninger på. Det er deres ansatte som jobber i sentrum, og deres eiendommer hvor bedriftene ligger. Så kan også kommunen bli flinkere til å kreve at utbyggere sørger for nok parkering til de ansatte eller beboerne på eiendommen de bygger ut. Uansett er det liten tvil: på et eller annet tidspunkt må man finne en samkjørt løsning for parkeringsplasser i Sortland. Å ikke gjøre noe, er den dårligste løsningen av dem alle.