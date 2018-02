Sentraliserende ny distriktsindeks

Meninger

Fra statskassen overføres penger til kommuner og fylkeskommuner i form av rammetilskudd, regionaltilskudd. Folk flest bryr seg lite om detaljene her. I bunnen for overføringene ligger sinnrike systemer med kostnads- og inntektsnøkler og ikke minst ulike beregningsfaktorer, blant annet den såkalte distriktsindeksen.

Distriktsindeksen, som har vært uforandret siden 2002, er en viktig faktor som brukes for å beregne distriktsulemper, og i neste omgang størrelsen på ulike overføringer.

Kommunal og moderniseringsdepartementet arbeider nå aktivt med å endre denne indeksen. I de beregningsmodeller som nå foreligger ligger det an til at bl.a hele Nord-Norge, Hedmark, Telemark og Oppland blir definert som langt mer sentrale enn tidligere. På den andre siden blir Rogaland, Akershus og Hordaland gjort til mer distriktsfylker enn tidligere. Innad i Nordland er det slik at 41 av 45 kommuner nå blir gjort mer sentrale.

Typiske distriktskommuner som Bø, Lødingen, Tysfjord og Steigen er blant de kommuner som relativt øker mest i sentralitet, ifølge en rapport fra Telemarksforskning.

Departementet er naturlig nok tilbakeholdne med å si hvordan det nye indekssystemet vil påvirke framtidige inntekter og overføringer til fylker og fylkeskommuner. Det er imidlertid sterkt å frykte at nye måter å beregne dette på vil føre til at historiske distriktskommuner/ fylker vil bli økonomiske tapere til fordel for de reelt sentrale deler av landet.

Det er en alvorlig omfordelingsøvelse som nå er iferd med å skyte fart. Gjennom definisjonsmakt og avanserte regneferdigheter så er det sterkt å frykte at den nye distriktsindeksen bidrar til økt distriktsmessig utarming, til fordel for vekst og utvikling og bedre tjenestetilbud i sentrale strøk. Kort og godt er dette nok et av mange bidrag til økt sentralisering. Men det er vel ikke annet å vente fra dagens regjering.

Dette vitner ikke om økt rettferdighet, snarere er dette et matematisk fundert ran på høylys dag!