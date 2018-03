Til felles kamp mot svart arbeid

Meninger

Nylig kunne vi lese at firmaet «Moderne Byggfornyelse AS» måtte legge ned, fordi kundene uteble. Lederen for virksomheten sa at han syntes det var trist å være vitne til at seriøse, lokale håndverksbedrifter ble utkonkurrert av de useriøse.

Det er alvorlig at så mange sier «Ja, takk» til arbeid og tjenester uten skatt. De som kjøper svarte tjenester bidrar til at useriøse og kriminelle firmaer har et marked å boltre seg i. Slagsiden er et brutalisert arbeidsliv og underbetalte arbeidere. I tillegg mister staten flere milliarder i skatteinntekter hvert år. Inntekter som burde gått til skole, veier og helse.

I samarbeid med partene i arbeidslivet ble det utarbeidet en strategi mot arbeidslivskriminalitet i 2015. Det har blitt etablert 7 samlokaliserte arbeidskrimsentre i de største byene. Der jobber Politiet, Skatteetaten, Nav og Arbeidstilsynet sammen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Medarbeidere fra de ulike etatene gjennomfører felles tilsyn, gir veiledning og kontrollerer utvalgte bransjer. Dette tiltaket har gitt gode resultater, men mer må gjøres!

I den nye regjeringsplattformen til Høyre, Frp og Venstre er bekjempelse av svart arbeid og arbeidslivskriminalitet satt høyt på dagsorden. I regjering skal vi videreutvikle trepartssamarbeidet i utsatte bransjer, vurdere begrensninger i adgang til innleie av arbeidskraft og styrke Arbeidstilsynet. Regjeringen vil også gjennomgå strafferammene og lovverket og effektivisere inndragning for å bekjempe arbeidslivskriminaliteten.

NHO og NHOs landsforeninger har fremmet seks hovedtiltak mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. De peker blant annet på at private må ta et større ansvar i å kjøpe hvitt og ikke svart. Kompetansen om seriøst arbeidsliv må økes hos både offentlige innkjøpere i stat og kommune og hos private innkjøpere. Det handler om verdier og holdninger! Det handler om å ta de rette valgene!

Skal vi lykkes må det ikke lenger være et marked for useriøse bedrifter. Som forbrukere må hver og en ta ansvar, kjøpe hvitt og takke nei til svarte tjenester. De som står i valget mellom hvitt og svart, bør huske det gamle ordtaket: «Heleren er ikke bedre enn stjeleren.»