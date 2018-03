– Alt var ikke bedre før

Meninger

Med stadig større press på den offentlige velferden ser vi i blant i media at pensjonistene fremstilles som de som har levd på den grønne gren, og nå trekker stigen opp etter seg. Det ser ut som man har glemt at vi som i dag er pensjonister har sørget for å etablere goder som vi selv bare i liten grad fikk nyte godt av. Her er noen eksempler: Før 1970 var det ikke barnetrygd for første barn. Hadde man små barn på 70- og 80-tallet var det stort sett ikke barnehageplasser å få, man måtte ty til private løsninger.

Foreldrepermisjonen var 12 uker på 70-tallet, og lå på 16-18 uker til langt ut på 80-tallet. Det var heller ingen rett til fri ved barns sykdom, og bare rett til 3 x3 dager med egenmelding for egen sykdom. I dag er det 24 dager pr. år (inntil 8 om gangen - inkluderende arbeidsliv) for egen sykdom. 12 dager pr. år for barns eller barnepassers sykdom (Har en 3 eller flere barn er det 15 dager). I tillegg kan boliglånsrentene nevnes, som på 80-tallet var oppe i både 15 og 18 prosent. Oljealderen (med mange av dagens pensjonister i førersetet) har ført med seg en sterk velstandsutvikling. God forvaltning av oljeformuen gjør at avkastningen av oljefondet nå kan dekke pensjonsforpliktelsene lang tid framover.

Denne våren skal regjeringen legge frem reformen «Leve hele livet», en reform som blant annet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Vi håper at reformen vil inneholde gode tiltak som gir mer livskvalitet til eldre som trenger det. Og at både yngre og eldre kan glede seg over alle velferdsgodene vi har opparbeidet gjennom mange år. Og jeg håper at vi i fellesskap klarer å verne om disse godene, både de som brukes mest av de yngre, og de som er nødvendige for livskvaliteten til de eldste.