– Vet Nordland Ap hva de gjør i ACER-saken?

Meninger

Etter å ha lest Siv Mosslet (Sp) sitt innlegg om standpunktene Nordland Ap har til ACER bør man jo spørre seg om Nordland Ap består av en gruppe lett sinnsforvirrede personer som man heller burde ha medlidenhet for enn å kritisere dem. Nordland Ap går inn for at energiressursene må gi større lokale ringvirkninger. Et edelt og fornuftig mål. Samtidig ber man storting og regjering om å reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER. Disse 2 målene kan ikke forenes , men er som ild og vann. Med ACER avgir Norge full suverenitet over energiressursene til det totalt politisk uavhengige EU-organet RME som skal kamufleres som et norsk forvaltningsorgan, men som først og fremst skal tjene EU og industrien i EU sine interesser .Med ACER kan kommunene som eiere av kraftverkene ikke ta hverken nasjonale eller lokale hensyn. Med ACER vil derfor Nordland Ap sitt edle og fornuftige mål for lokalsamfunnet falle bort. Nordland Ap motarbeider fullstendig sine egne mål og lokalsamfunnets interesser hvis man ikke presser Ap til å stemme Nei i Stortinget, og heller ikke vil at ACER skal behandles etter Grunnlovens §115.ACER er en soleklar suverenitetsavståelse som må behandles etter §115.

Den kravlisten som Barth Eide har lagt frem er stort sett irrelevant angående ACER og er bare glasur i et simpelt forsøk på å blidgjøre motstanderne i eget parti. Regjeringen og Ap sin forakt for Grunnloven viser seg klart ved å omgå Grunnloven ved å opprette det totalt politisk uavhengige EU-organet RME som vil kontrollere og styre forvaltningen av norsk kraft. For Barth Eide og alle de høyreorienterte representantene i Ap og de fanatiske EU-thengerne med Støre, Barth Eide og Svein Roald Hansen i spissen er det selvfølgelig viktigere å gjøre Norge til en uselvstendig bananrepublikk under EU og tjene EU,s interesser enn interessene til norsk industri og det norske folk.

Hvis imidlertid Nordland Ap mener noe seriøst med sine mål med at energiressursene må gi større lokale virkninger bør de så absolutt kreve av sine stortingsrepresentanter å si et klart og tydelig NEI til ACER .