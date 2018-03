– Energipolitikken i Nordland Arbeiderparti

Meninger

For Arbeiderpartiet er det ufravikelig at Norge skal ha selvråderett over kraften og energipolitikken. Det har vi i dag, også etter to tiår med samarbeid med europeiske land gjennom EØS-avtalen. Vi ønsker å fortsette et slikt ordnet samarbeid, samtidig som vi ivaretar grunnleggende norske interesser, til det beste for industri og hjem.

Norsk kraftproduksjonen er fornybar og utslippsfri. Dette er en enorm ressurs, som er avgjørende for overgangen til et samfunn med lavere utslipp. Nordland har en betydelig andel av nasjonens vannkraftproduksjon. Dette er et fortrinn som må utnyttes bedre enn tidligere for å skape større lokale ringvirkninger. Arbeiderpartiet vil være garantist for at vannkraften også i framtida skal tilhøre fellesskapet. Eierskapet til norske vannkraftressurser må ligge fast og minst to tredjedeler skal være offentlig eid. Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over forvaltningen av energiressursene i Norge. Nordland Arbeiderparti er mot nye utenlandskabler for eksport av kraftressurser.

Det er svaret til Siv Mossleth når hun spør om hva Nordland Ap mener om ACER.

De siste fire-fem årene har vi hatt ei regjering i Norge som endrer kraftpolitikken. De kjører et stormløp for å få etablert flere utenlandskabler, og for å åpne for privatisering av både kabler og kraftproduksjon. Jeg mener regjeringens politikk er en større trussel mot norsk kraftpolitikk enn EØS er.

Regjeringen har lagt fram et forslag til Stortinget om tilslutning til EUs tredje energi markedspakke. Etter Arbeiderpartiets mening har regjeringens forslag store svakheter og utnytter ikke det handlingsrommet vi har i EØS-avtalen. Det vil vi endre. Fordi som sosialdemokrater sier vi ikke bare nei. Vi er opptatt av å finne bedre løsninger.

Det vi gjør nå er å benytte anledningen til å presse norsk energipolitikk tilbake på et sosialdemokratisk spor, og binde opp H/FrP framover. Vi forutsetter at energiloven skal endres, for å sikre offentlig eierskap.

For Nordland Arbeiderparti er det en klar forutsetning at ACER verken skal kunne pålegge Norge å bygge ut flere utenlandsforbindelser, bestemme hvilken vei energien skal flyte mellom Norge og Europa eller avgjøre hvorvidt flaskehals inntekter fra utenlandskabler kan brukes til reduksjon av nettleie eller ikke. Det skal fremdeles norske myndigheter og norske regulatorer avgjøre. Dette er et syn som støttes også opp av innspill fra LO og industrielle aktører. Det er vi enige med «jentan og guttan på industrigolvet» om.

Og vi fikk støtte for dette synet når landsstyret vedtok sin uttalelse denne uken. Den inneholdt 8 krav:

1. Det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene.

2. Det offentlige eierskap til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to tredjedeler skal være offentlig eid.

3. Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge og til å erstatte fossil energi med fornybar energi.

4. Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft.

5. Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes.

6. Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

7. Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser. Dette skal inntas i energiloven.

8. Flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne benyttes til å redusere nettariffene så vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet.

Et nei vil bety store endringer i energisamarbeidet gjennom EØS-avtalen og vil føre til mer usikkerhet rundt viktige kraftforedlende arbeidsplasser. Får vi gjennomslag for våre forutsetninger mener landsstyret at vi sikrer samfunnets, industriens og våre felles interesser.

Vi har lyttet nøye til uroen i fagbevegelsen og hos ordførerne. Vi har respekt for at mange har anbefalt et nei. Landsstyret har vurdert hvilke alternativer vi har for å håndtere innholdet i saken og vårt forhold til nordiske og europeiske naboer.

Vi mener at hvis regjeringen går med på våre krav, så får vi sikret nasjonal selvråderett over energien. Vi ser også bekymringen for fremtidig utvikling innenfor energisektoren i EU gjennom den såkalte «vinterpakka». Derfor krever vi at Stortinget forhåndsvarsler et nei dersom framtidig utvikling (neste pakke) setter våre forutsetninger om nasjonal råderett og kontroll til side. Dette forhåndsvarslet skal vedtas av Stortinget.

For Arbeiderpartiet er det fortsatt grunnleggende at norsk kraft skal brukes til å utvikle lokale lønnsomme arbeidsplasser og sikre kraftforsyningen i til industri og hjem.

