– Er Oslos friluftsområder mer verdifulle enn våre?

Meninger

I 2009 vedtok Stortinget «markaloven» som ga friluftsområdene rundt Oslo lovfestet vern. Slik har friluftsområdene til Oslofolk fått en egen nasjonal beskyttelse som ikke er gitt til noen andre områder. Er det fordi eksosen ligger så tett i Oslogryta at Oslofolk har større behov for å trekke frisk luft enn oss andre? Er det fordi friluftsfolk i Oslo har vært mer høylytte i sine krav om vern av sine favorittstier? Er det fordi utbyggingspresset mot naturen bare rammer Osloregionen?

Miljøpartiet De Grønne mener at friluftsområdene i Vesterålen er like verdifulle som skogene rundt hovedstaden. Og vi mener at utbyggingspresset mot nærnaturen er en alvorlig trussel mange steder i landet. I 2015 samlet Naturvernforbundet tall som viste at 86 pst. av søknadene om å bygge ut områder med byggeforbud ble innvilget i kommunene i 2014. Hvis vi skal ta vare på mulighetene for aktivitet, idrett og naturopplevelser i vårt område må vi tenke langsiktig. Hvis vi sier ja til litt nedbygging for hver generasjon vil nærnaturen gradvis forsvinne. Derfor har Miljøpartiet De Grønne fremmet et forslag på Stortinget om en nærnaturlov som skal gjøre det mulig å verne friluftsområder over hele landet mot naturinngrep. Saken avgjøres i løpet av mars.

Skogene, fjellene, heiene, fjordene og skjærgårdene rundt norske byer, bygder og tettsteder er kilde til glede for hundretusener hver eneste dag. Den nære naturen er en unik kvalitet ved å leve i Norge. Enkel tilgang på fri natur gir god helse, mer livskvalitet, store naturopplevelser og økt kunnskap om naturen. Den aller viktigste arenaen for friluftsliv er de områdene som kan nås til fots fra hjemmet, barnehagen eller skolen, på sykkel eller en kort reise fra folks hjem. Derfor trenger nærnaturen sterkere beskyttelse. Både i Oslo og i resten av landet.