Meninger

Det er ifølge partileder, tid for politikkavklaring i Krf. Budskapet skal spisses før en eventuelt skal ta stilling til framtidig valg av samarbeidspartnere. Denne strategien støttes fullt ut av årsmøtet i Nordland KrF. Politisk innhold må på plass først og være styrende for sidevalg.

Kristelig Folkeparti har dype røtter i distriktene, og undersøkelser viser at KrF-velgeren er opptatt av distriktspolitikk. Det skal være mulig å bo, arbeide og drive et aktivt næringsliv i hele landet. En aktiv distriktspolitikk vil også avhjelpe presset på byer og tettsteder. Næringspolitikk, samferdsel og statens politikk over for fylker og kommuner er blant de meste sentrale områdene i en god distriktspolitikk.

Årsmøtet i Nordland KrF ber om at distriktspolitikken «levende distrikter» løftes opp og får prioritet i den pågående politikkavklaringen i KrF.»