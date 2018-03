– Feilaktige påstander om Pride-dagen i Øksnes

Meninger

Først vil jeg presisere at den 21 April for 46 år siden ble paragrafen som gjorde homofili forbudt opphevet. Dette er verdt en markering og jeg stiller meg fullt og helt bak at det markeres i Vesterålen. Det er ikke slik at halve kommunestyret i Øksnes ikke ønsker å markere Pride-dagen. Et samlet formannskap stilte seg bak arrangementet med et økonomisk bidrag for å markere sin helhjertede støtte. Men ønsket om å heise flagget på Rådhuset hjemler loven kort og godt ikke. Da blir det tøvete å si at halve kommunestyret ikke ønsker å markere dagen med å heise flagg. Halve kommunestyret har derimot den største respekt for lovens bestemmelser knyttet til dette.

Når de gjelder spørsmålet om det skal åpnes for flagging med andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller kommuneflagget, vises det i Stortingsproposisjon 157 L til at loven inneholder to unntaksbestemmelser, som trådte i kraft i 2014. Den ene unntaksbestemmelsen innebærer at forbudet mot å benytte andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller kommuneflagget ikke gjelder når offentlige bygninger brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse. Det var ikke snakk om å benytte noe kommunalt bygg med tilhørende grunn til noe arrangement, og da er flagging ikke hjemlet i loven.

Den andre unntaksbestemmelsen fastslår at forbudet ikke gjelder for frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som ikke fremstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner. Flagging i tråd med denne unntaksbestemmelsen er uproblematisk.

Det ble gjort en endring i loven den 15.12.2017 med ikrafttredelse 1.1.2018. Vedtatte endringer åpner ikke for at kommunen selv kan bestemme hvilke flagg som kan benyttes utover de to unntaksbestemmelser som gir kommunen en viss adgang til å flagge med andre flagg. Unntaksbestemmelsene ble ikke endret.

Arne Næss’ kom med 6 normer for saklig diskusjon der den ene er at motstanderens standpunkt ikke skal tillegges et innhold han ikke står inne for. En av de andre normene er at informasjon som legges frem, ikke må ikke være usann, ufullstendig, skjev og/eller irrelevant. Den informasjonen jeg la fram i kommunestyret er høyst relevant og hjemlet i norsk lov. Å spekulere i vikarierende argument som Yngve Hansen mener jeg måtte ha er direkte ufint. Jeg har en klar forventning om at jeg skal bli trodd på det det jeg sier, også i denne saken.