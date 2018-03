– Gi oss litt tid – vi ser konturene av et bedre politi

Meninger

Norsk politi er i ferd med å sluttføre en av tidenes største reformer – Nærpolitireformen. Det kan diskuteres om dette er riktig navn på reformen, men det viktigste er ikke navnet, det er innholdet. Dersom Senterpartiets forslag om å endre detaljerte forutsetninger i reformen blir vedtatt, vil politiets mulighet til å lykkes med reformen bli redusert og kvaliteten på det viktige innholdet vil kreve mange flere ressurser.

En nødvendig reform

Med til sammen 60 års fartstid i etaten er dette vår tredje reform. Aldri før har vi sett endringer som er så gjennomgripende og som berører politiets virksomhet i så stor grad som nå. Aldri før har kravene og forventningene til det vi skal levere vært større enn nå. Aldri før har kriminalitetsbildet vært mer sammensatt og utfordrende enn nå. Reformen skal gi et sterkere politi som er bedre rustet til å møte fremtiden – og det med rette!

Handler om kvalitet

Vi har sett et stort engasjement både innad og utad. Ikke minst med tanke på framtidig struktur. Vi rører ved en institusjon når vi foreslår endring i politi -og lensmannsetaten. Men reformen handler om så mye mer enn struktur. Den handler om å heve kvaliteten på de tjenester som politiet leverer og om hvordan vi skal håndtere dagens – og morgendagens utfordringer. Med forebyggende arbeid i fokus, polititjenester med lik kvalitet, i bygd og i by, innsats på arenaer som det digitale rom. For å greie dette må vi endre både måten vi jobber på og hvordan vi leder etaten.

Kunnskapen kommer flere til gode

Vi har i en periode på over to år hatt fokus på å bygge fremtidens politi i tråd med politiske føringer. Det har vært stor involvering i forbindelse med dette. Arbeidsgrupper har vært etablert, medarbeidere på alle nivåer har vært involvert og de tillitsvalgte har hatt en sentral rolle. Kritikerne mener politiet legger opp til en sentralisering med for stor avstand mellom publikum og politiet. De vil at alle fortsatt skal ha "sin" faste lensmann. Men vi vil hevde at noen steder er det bedre at det etableres større enheter enn tidligere og at lensmannskontorene betjenes av flere politifolk fra det nye tjenestestedet. Det fører, slik vi ser det, til at flere har kunnskap om det aktuelle området, at man blir mindre sårbar i perioder med ferie, kurs og annet fravær, samt at den totale kunnskapen vi besitter kommer flere til gode. Vi mener dette totalt sett gir bedre kvalitet på de tjenestene vi skal levere.

Ser konturene av noe bra

Vi har sammen besluttet hvordan vi best skal utnytte ressursene. Det ligger lang politifaglig erfaring bak de valgene som er tatt. Vi har ennå ikke kommet så langt at vi ser effektene og gevinstene av ny organisering og nye arbeidsmåter, men vi er i gang og ser konturene av noe som kan bli veldig bra. Det er også viktig for oss å si at vi har trua på dette! Vi gleder oss til å jobbe videre med å omsette planer til praktisk politiarbeid.

Arbeidsro og tillit

Vi har satt opp organisasjonen ut fra gitte rammer. Skal nye forutsetninger legges til grunn, fordrer det ekstra ressurser øremerket til de steder som dere foreslår å styrke. Hvis ikke kan forslaget fra Senterpartiet sette politiet tilbake til 80 tallet, og en tid vil ikke ønsker oss tilbake til. Så kjære folkevalgte, la oss få lov til å prøve de nye arbeidsmetodene. Ha tillit til oss! Ingen har et større ønske enn oss at politiet skal lykkes med reformen. La oss få arbeidsro en periode, før dere kommer med nye føringer. Det vi frykter aller mest er nye beslutninger og politisk detaljstyring som tar bort vårt handlingsrom.