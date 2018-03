– Noen presiseringer vedrørende omsorgsplanen

Meninger

Planen er nå ute på høring og ALLE kan komme med innspill til denne. Disse vil bli administrativt behandlet og noen vil normalt sett bli tatt ad nota og noen vil bli avvist eller delvis innarbeidet i planen. Det er vanlig prosedyre med alle slike planer. Alle innspill følger planen som vedlegg.

Ut fra det som kan leses i avisen etter allmøtet kan det se ut til at noen forsøker å spre et budskap av at vi 1.1.19 har lagt ned sykehjemmet på Ekren. Dette er feil, og de som hevdet dette vet selvsagt at det er feil. Vi la inn 3,5 millioner ekstra for drift på Ekren i 2018 i forhold til rådmannens forslag. Vi la inn 2,8 millioner for 2019 vel vitende, og også noe som ble signalisert klart og tydelig at vi skulle komme tilbake med ytterligere midler for å få til en gradvis nedbygging av dette tilbudet. Nedbyggingen må skje gradvis og være faglig begrunnet, ved at vi samtidig har et annet tilbud. Vi vet nå at vi fikk overskudd i 2017 og noe av disse overskuddspengene vil vi nok sette inn i drift av Ekren i 2019.

Dette gjorde vi bl.a. ved at vi har tatt lærdom av at da FRP,H,V og MOS la ned en avdeling på Ekren så klarte ikke administrasjonen å følge opp dette til punkt og prikke. Mao det gikk lengre tid å få til dette en det som lå i vedtaket fra daværende posisjonspartier.

Ser av avisreferatet fra møtet at enkelte partier sier at alt skal være som før, det som ikke kommuniseres er at de unnlater å finansiere dette. Finansieringen overlates fullt og helt til rådmannen. D.v.s. de tør ikke å prioritere. Dette er samme måte å styre på som vi så de årene kommunens regnskaper viste historiske store negative resultater.

Hadsel bruker et 10 talls millioner mer enn andre sammenlignbare kommuner innen helse og omsorg. Det er direkte feil å si at vi ikke prioriterer helse og omsorgssektoren. Det er heller ikke tvil om at vi ikke kan fortsette å drive sektoren som tidligere, det er det rett og slett ikke penger til.

Hadsel kommune har en omsorgstjeneste som er tilgjengelig i alle deler av Hadsel kommune. Det er det noen kommuner rundt oss som ikke har dette tilbudet. Tror vi skal verne om dette, og ikke minst det positive i at folk kan bo hjemme- og få hjelp - så lenge det er mulig.