– Flere ansatte og mer kvalitet i barnehagen

Meninger

Bemanningsnorm står på trappene på Løvebakken. Snart skal Stortinget vedta en bemanningsnorm som sikrer at alle barn i Norges land får et mer likestilt tilbud. Dette er bra!

Jeg leser i sosiale media at det er en del bekymring for hvordan kvaliteten på barnehagetilbudet blir hvis bemanningsnormen innføres, uten at det tilføres midler. Jeg er enig i at barnehagene må få dekket sine faktiske utgifter, men stiller meg samtidig spørrende til hvordan noen kan si at økt bemanning går ut over kvaliteten på barnehagetilbudet?

Etter min mening er det de ansatte og deres kompetanse som utgjør kvaliteten på barnehagetilbudet, og da med barnehagelærere som garantist. Vi har fått en skjerpet pedagognorm; fra 1. august skal det være minst én barnehagelærer per 7 barn under tre år, og minst én barnehagelærer per 14 barn over tre år. Dette er veldig bra, men den må sees i sammenheng med en bemanningsnorm. Barna vil ikke få det tilbudet de har krav på, ut fra barnehageloven og rammeplanen, hvis det ikke er nok ansatte og godt kompetente ansatte i barnehagen. Uten bemanningsnorm kan realiteten, i verste fall bli, at det er én lærer på jobb med ni barn på ett år. Alle som har vært sammen med en ett-åring forstår at man ikke får gjort mye mer enn å passe på, hvis man har ansvaret for så mange små. Det hjelper ikke hvor dyktig læreren er da. Lærerne trenger teamet sitt. De trenger dette teamet for at våre barn, barnebarn, nevøer og nieser skal få en best mulig start på utdanningsløpet og barndommen sin.

Slik kravene til bemanning i barnehagen er i dag, er det opp til hver enkelt kommune å vurdere hva som er forsvarlig bemanning. I alt for stor grad får økonomien styre hvilket tilbud barna får, uavhengig om eieren er kommunale eller private.

Det er derfor helt nødvendig at vi får en bemanningsnorm som begrenser antall barn per voksen til tre barn under tre år og seks barn over tre år, i hele barnehagens åpningstid. Den må komme på plass fra 1. august 2018.