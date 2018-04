– Forsvaret ble styrket i 2017

Meninger

På tirsdag la Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram Forsvarets årsrapport for 2017. Rapporten gjør opp status for Forsvaret, og viser en solid positiv utvikling på en rekke områder. Denne utviklingen skal Høyre i regjering sørge for at skal fortsette også i 2018.

Utstyret settes i stand

Regjeringen har gjennom flere år satset på å fylle opp Forsvarets reservedels- og ammunisjonslagre. Det er investert milliarder i å sette materiellet i stand. Vedlikeholdsetterslepet er kraftig redusert. Dette har gitt økt operativ evne for Forsvaret. Ifølge Forsvarssjefen har alle forsvarsgrenene nå flere styrker tilgjengelig for operative oppdrag enn i 2016.

Vi øver mer

Aktiviteten øker i store deler av Forsvaret. Antall øvingsdøgn i Hæren økte fra 2016 til 2017. Sjøforsvarets fartøy seilte betydelig mer i 2017, med en økning i antall seilingstimer fra 33.480 til 35.976.

I 2017 foregikk hele 48 prosent av Sjøforsvarets øvingsaktivitet i Nordområdene. Dette er en solid økning sammenliknet med situasjonen noen år tilbake. Regjeringens satsing på Forsvaret har gitt økt tilstedeværelse og forsterket suverenitetshevdelse i Nordområdene. Det gjør Norge til en forutsigbar nabo, partner og alliert. Nordområdene er Norges viktigste strategiske interesseområde. Og Norge er NATO i nord.

Øver mer med våre allierte

Også landmakten øvde mer i 2017 i tett samarbeid med våre nære allierte. Dette setter våre allierte bedre i stand til å operere i Norge dersom det skulle bli nødvendig.

Hæren styrkes i Nord-Norge. I løpet av kort tid opprettes et nytt jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger, og en ny kavaleribataljon i Porsanger. Hæren får nytt artilleri, nytt kampluftvern, samt annet nytt og hypermoderne materiell. Pilene peker i riktig retning for landmakten.

Forsvaret er snudd fra nedbygging til oppbygging. 2017 var et godt år for Forsvaret. Regjeringen skal sørge for at 2018 blir minst like godt.