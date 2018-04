Svein Arne Abelsen til minne

Meninger

Tidligere styreleder i Sjømat Norge (den gang Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, FHL), Svein Arne Abelsen gikk bort 25. mars 2018, 72 år gammel.

Svein Arne Abelsen var fra Myre i Vesterålen. Som 28-åring i 1974 vendte han hjem etter studier i Oslo til jobb på «Fryseriet», Øksnes-Langenes Fiskeindustri. Der gikk han gradene fra administrasjonssekretær til administrerende direktør. På Myre ble han senere sentral i etableringen av fiskefôrprodusenten Biomar som han ledet fra 1993 til 2006. I dag er Biomar et globalt selskap med over 10 milliarder i omsetning og 1200 ansatte.

Industrimannen Abelsen var også organisasjonsbygger. Han var styreleder i FHL i perioden 1997 til 2002. Han etterfulgte Jørn Aksel Krog som var foreningens første styreleder. Ettersom Krog var valgt inn som nøytral leder av styret, ble Abelsen organisasjonens første fremste tillitsvalgte med forankring i en av medlemsbedriftene.

Svein Arne Abelsen var sterkt opptatt av å utvikle organisasjonsdemokratiet til sjømatnæringens beste. I hans periode som styreleder ble FHL utvidet fra å representere fiskeindustrien gjennom Fiskerinæringens landsforening (FNL) og fiskeoppdrettsnæringen gjennom Norske Fiskeoppdretteres Forening (NFF), til også å representere fiskefôrindustrien gjennom Fiskefôrprodusentenes Forening og fiskemelindustrien gjennom Sildemelfabrikkenes Landsforening.

Svein Arne Abelsen hadde en sentral og viktig rolle i arbeidet for å styrke samvirket mellom foreningene og slik bidra til at FHL ble en sterk og samlende paraplyorganisasjon for norsk sjømatnæring. Hans engasjement for organisasjonsarbeid strakte seg også ut over sjømatnæringene. Abelsen hadde sentrale verv i Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, og var medlem av hovedstyret og arbeidsutvalget i en femårsperiode frem til 2003.

Svein Arne Abelsen var samtidig rotfestet i Vesterålen og engasjert i næringspolitisk arbeid på regionplan. Han var styreleder i Vesterålen Fiskeripark til 2011, og ledet også Vesterålen Næringslivssamarbeid fram til høsten 2017 da han trakk seg av helsemessige årsaker.

Våre tanker går til kona Bente og familien.