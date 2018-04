– Rødts reguleringsiver

Meninger

Bakgrunn: – Riktig å kreve reguleringsplan

I et innlegg på VOL den 10. april søker Rødts formannskapsmedlem Christoffer Ellingsen å begrunne sin støtte til kravet om reguleringsplan for masseuttaket på Kringelen.

Ellingsen meiner det er påfallende at jeg har hevda at kravet om reguleringsplan ikke får anvendelse for Kringelen. Hans kronargument for at plankravet også gjelder Kringelen, er at AMK-Eiendom sjøl har søkt om dispensasjon og dermed må anses for å ha akseptert kravet.

Kringelen-saken Kringelen masseuttak har drevet siden 70-tallet. De henter altså stein fra fjellet og gjør det om til masser, som kan brukes til f. eks. veiarbeid. På 80-tallet kom det krav om meldeplikt for slike tiltak. På 90-tallet kom det krav om søknad. Siden disse ikke hadde tilbakevirkende kraft, gjaldt det kun nye tiltak. I 2005 ble det laget en arealplan for området hvor Kringelen ligger. Området ble der ikke definert som til næringsvirksomhet, og det ble ikke laget noen reguleringsplan for uttaket. Siden arealplanen kom på plass, har Kringelen drevet på dispensasjon fra denne. Da det skulle lages ny arealplan for Sortland, innstilte kommunens saksbehandlere på at drifta i uttaket må tilpasse seg reindrifta og stanses i kalvingssesongen. Dette ble avvist av kommunestyret, som i stedet valgte å videreføre Kringelens dispensasjon fra planen. Sametinget klaget inn avgjørelsen, og fikk medhold av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som anbefalte å oppheve dispensasjonsvedtaket. I stedet ble vedtaket opprettholdt av formannskapet. Dette klagde Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på. Saken gikk da videre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. De fulgte Nord-Trøndelag og opphevet vedtaket fra formannskapet. I januar vedtok formannskapet på nytt dispensasjon: «Formannskapet opprettholder dispensasjon fra plankrav (reguleringsplan) i kommunedelplan for de spredtbygde områdene 2005-217 og pbl. § 12-1 tredje ledd frem til 01.07.2019. Hjemmel: Pbl. § 19-2 Følgende vilkår gjelder for dispensasjon: 1. Uttak skal skje iht. formålsgrense i kommunedelplan for spredtbygde områder 2005-2017 og innenfor de rammer som følger av godkjent driftsplan. 2. Støyende virksomhet skal primært utføres mellom kl. 0700 og kl. 1700 på hverdager. 3. Nødvendige sikringstiltak må gjennomføres under driftsperioden.» Fylkesmannen i Trøndelag (de to trøndelagsfylkene ble slått sammen fra nyttår) reagerer på at kommunen igjen har gitt dispensasjon, og påklager det siste vedtaket. Trolig vil saken da på nytt gå til settefylkesmann. Også Sametinget har klaget på vedtaket igjen.

Hvis Ellingsen hadde tatt seg bryet med å lese dispensasjonssøknaden, ville ha funnet følgende:

«AMK-Eiendom AS mener derfor prinsipielt at driften ikke kommer inn under planbestemmelsens § 6.»

Ellingsens påstand om at plankravet er akseptert, er derfor ikke riktig.

Det er heller ikke riktig at det i dette tilfelle er nødvendig med en reguleringsplan for å avklare støy, sikkerhet og andre forhold som Ellingsen lister opp. Ellingsen glemmer at det foreligger en driftsplan for masseuttaket som er godkjent av Direktoratet for Mineralforvaltning. Gjennom denne driftsplanen er allerede de forhold som har betydning for driften, for lengst avklart. Etterbruken av området er det ingen hast med å avklare.

Jeg er for egen del opptatt av at kommunen ikke pålegger næringsliv eller andre tyngende krav hvor det rettslige grunnlaget for dette ikke er til stede. Også næringslivet i Sortland har krav på rettssikkerhet. Det er drivkraften bak mitt engasjement i denne saka. Så får jeg heller leve med at Ellingsen karakteriserer dette engasjementet som påfallende.