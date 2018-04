– Riktig å kreve reguleringsplan for masseuttaket på Kringelen

Meninger

Kringelen-saken Kringelen masseuttak har drevet siden 70-tallet. De henter altså stein fra fjellet og gjør det om til masser, som kan brukes til f. eks. veiarbeid. På 80-tallet kom det krav om meldeplikt for slike tiltak. På 90-tallet kom det krav om søknad. Siden disse ikke hadde tilbakevirkende kraft, gjaldt det kun nye tiltak. I 2005 ble det laget en arealplan for området hvor Kringelen ligger. Området ble der ikke definert som til næringsvirksomhet, og det ble ikke laget noen reguleringsplan for uttaket. Siden arealplanen kom på plass, har Kringelen drevet på dispensasjon fra denne. Da det skulle lages ny arealplan for Sortland, innstilte kommunens saksbehandlere på at drifta i uttaket må tilpasse seg reindrifta og stanses i kalvingssesongen. Dette ble avvist av kommunestyret, som i stedet valgte å videreføre Kringelens dispensasjon fra planen. Sametinget klaget inn avgjørelsen, og fikk medhold av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som anbefalte å oppheve dispensasjonsvedtaket. I stedet ble vedtaket opprettholdt av formannskapet. Dette klagde Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på. Saken gikk da videre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. De fulgte Nord-Trøndelag og opphevet vedtaket fra formannskapet. I januar vedtok formannskapet på nytt dispensasjon: «Formannskapet opprettholder dispensasjon fra plankrav (reguleringsplan) i kommunedelplan for de spredtbygde områdene 2005-217 og pbl. § 12-1 tredje ledd frem til 01.07.2019. Hjemmel: Pbl. § 19-2 Følgende vilkår gjelder for dispensasjon: 1. Uttak skal skje iht. formålsgrense i kommunedelplan for spredtbygde områder 2005-2017 og innenfor de rammer som følger av godkjent driftsplan. 2. Støyende virksomhet skal primært utføres mellom kl. 0700 og kl. 1700 på hverdager. 3. Nødvendige sikringstiltak må gjennomføres under driftsperioden.» Fylkesmannen i Trøndelag (de to trøndelagsfylkene ble slått sammen fra nyttår) reagerer på at kommunen igjen har gitt dispensasjon, og påklager det siste vedtaket. Trolig vil saken da på nytt gå til settefylkesmann. Også Sametinget har klaget på vedtaket igjen.

Rødt har i striden om masseuttaket på Kringelen, støtta kravet om at området må reguleres. I utgangspunktet var vårt forslag at i påvente av en slik plan, kunne driften fortsette gjennom en midlertidig dispensasjon og innafor det steinbruddet som allerede var etablert.

Er både klagepart og veileder for kommunen: Reagerer på dobbeltrolle for fylkesmannen i Kringelen-saken SVs Oddmund Enoksen reagerer sterkt på at Fylkesmannen i Trøndelag, som har klagd inn Kringelen-vedtaket fra formannskapet, har veiledningsmøte med kommunen om samme sak.

Dette var Rødt aleine om.

Flertallet i formannskapet, åpna for en mer omfattende dispensasjon inntil ferdig reguleringsplan. Formannskapets dispensasjonsvedtak ble påklaga og underkjent – det vil si at fylkesmannen og sametinget ikke aksepterte videre driften før en reguleringsplan var på plass. Etter at vårt opprinnelige forslag om begrensa drift inntil regulering var klar, ikke fikk støtte, har Rødt gått mot videre drift i påvente av en slik plan.

Fylkesmannnen om Kringelen: Viker ikke en tomme på krav om reguleringsplan I mars hadde kommunen møte med Fylkesmannen i Trøndelag om masseuttaket på Kringelen. Fylkesmannen gjorde det der klart at de mener det er helt feil at uttaket ikke trenger reguleringsplan.

Saka blei aktualisert gjennom at beboere i nærheten av anlegget, klaga på støy, støv og sprenging i området som de mente gikk over tillatte grenseverdier eller skapte vansker for naboene. I ettertid er det også blitt ei sak om uforholdsmessige begrensninger for reinbeite på Kringelneset. Driver av masseuttaket har vært avvisende til å utarbeide reguleringsplan og har dermed på sin side bidratt til et høyt konfliktnivå.

Det har vært avgjørende for Rødt at prosessen med å utarbeide en reguleringsplan, skal avdekke og behandla alle forhold rundt driften av masseuttaket og etterbruk av området. Naboer, natur- og miljøforhold, reinbeiteproblematikk, støy, sikkerhet, næringsinteresser og mange andre forhold vil bli utreda og konsekvensvurdert. Reguleringsplanarbeidet vil gi offentligheten innsyn og deltakelse.

Endelig vedtak vil deretter styre videre aktivitet i området. Rødt mener dette vil være en god måte å balansere ulike interesser. Derfor er Rødt tydelig på at dette må komme i gang umiddelbart.

I den offentlige debatten er det påfallende at SVs eneste representant i kommunestyret og advokat Oddmund Enoksen har vært den desidert mest aktive i å gå mot ethvert krav om reguleringsplan. Det er på lik linje med drivere av masseuttaket. Enoksen hevder i sitt sterke engasjement at kommunens arealplan fra 2005, som nettopp krevde reguleringsplan for området, den gang gjorde et ulovlig vedtak. At steinbruddet var åpna på 1970-tallet og uten krav om reguleringsplan, innebærer at kommunen i ettertid ikke kunne kreve det, mener han. Dette er et omstridt standpunkt.

Rødt har også registret at når driver i dag, har søkt om dispensasjon fra reguleringsplankravet, så har driveren etter vår mening allerede akseptert et legalt krav om reguleringsplan. Hvorfor skulle de ellers søke om dispensasjon fra et krav som ikke eksisterer?

I dette bilde er det også viktig å nevne at steinbruddet siden oppstart og fram til i dag, antakelig har vært i drift i mindre enn halvparten av tida. Våre opplysninger tyder på at masseuttaket heller ikke var i drift på tidspunktet da arealplan 2005 ble vedtatt og krevde reguleringsplan for videre drift.

Uansett den juridiske dimensjonen i saka, så er det avgjørende for Rødt at reguleringsplanen nettopp skal søke å avklare og svare på en rekke av de spørsmålene som er reist i forbindelse med masseuttaket.

For Rødt er det et poeng at en søker å finne løsninger på det som skaper konflikter i nærmiljøet. Også i denne saka er Oddmund Enoksen sin framgangsmåte å nøre opp under konflikten. Her er det helt på linje med H og Frp.

Rolf M. Lossius, som er konsulent for driver av masseuttaket AMK Eiendom, sier de ikke ønsker å kommentere innlegget. VOL har også sendt innlegget til Oddmund Enksen slik at han kan komme med tilsvar om han ønsker.