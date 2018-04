– Folkevalgte – ta ansvaret dere er valgt til å ta

Meninger

Etter å ha lest den såkalte Konseptvalgutredninga (KVU) for Evenes og Kvalitetssikringa av konseptvalg (KS1) som ble offentliggjort torsdag 5. april, må jeg si at jeg er positivt overrasket – spesielt over KS-rapporten.

Mange av våre faglige innspill og bekymringer er nå faktisk kommet med i rapportene, direkte eller indirekte. Et eksempel er det vi hele tiden har hevdet, nemlig at de maritime overvåkingsflyene (MPA) blir trukket ut av områder/baser ved høyintense operasjoner. Dermed var ikke behov for luftvern til MPA tilstede likevel. Dette punktet skal ha vært det som fikk flertallet på Stortinget til å gå for nedleggelse av Andøya flystasjon.

Plutselig, i rapportene som ble offentlig forrige torsdag, får vi gehør for vår argumentasjon. Det som står i rapportene er det vi har hevdet hele tiden. Hva som har skjedd underveis, det kan man spekulere på. Ikke vet jeg. Ellers leser jeg mellom linjene i KVUen at Forsvarsdepartementet (FD) er klar over at det er utfordringer med Evenes som enebase, og spesielt opp mot hva MPA trenger av infrastruktur og arealer, samt hva våre allierte trenger. Her skisserer de mulige arealer for utvidelser av basen. Dette velger jeg å kalle for utbygging trinn 2. Utfordringene er at Evenes trenger både trinn 1 og 2 for å bli en tilfredsstillende base, eksempelvis last/losse-plattformen for eksplosiver til 312 millioner. Min påstand er at siden regjeringa/Forsvarsdepartementet hardnakket har hevdet at ny base Evenes ikke koster mer enn 3,5 milliarder, får ikke planleggerne lov til å planlegge trinnene i ett.

Jeg skal ikke utdype hva jeg mener om det nå, men jeg håper våre folkevalgte stiller spørsmål til forsvarsministeren. Planlegges det med «skjult» trinn 2 på Evenes? Min personlige mening er at dette er gjenkjennbart sett i forhold til det som skjer med utbygginga av Ørland. Ingen kostnadssprekk, bare «nye» oppdukkende behov, som driver opp kostnadene med milliarder av norske skattebetaleres kroner.

Det at KS-rapporten stort sett er kritisk til alt som gjelder behov og kostnader for MPA sier meg at det er hold i våre argumentasjoner om at areal og infrastruktur det planlegges med på Evenes er for små, noe som igjen betyr stor fare for milliardsprekk hva angår kostnader. Det jeg forventer av våre folkevalgte, er at dere tar KS-rapporten til etterretning og at flertallet i komitéen finner sammen og stiller seg bak et felles forslag til vedtak i Stortinget: «Vi må se nærmere på Andøya- og Evenes-saken, og i denne utredningen må behovene til våre allierte være inkludert». Argumentet om at det ikke er tid til dette, det kjøper jeg ikke.

Hvis man ikke rekker å bli ferdig på Evenes til de nye overvåkingsflyene (P-8 Poseidon) kommer til Norge, ja da har vi Andøya flystasjon, som kan brukes frem til en eventuell base på Evenes er ferdig. Det er ingen hemmelighet at det allerede har operert opptil tre P-8 samtidig fra Andøya på en meget tilfredsstillende måte.

Avslutningsvis ber jeg alle lese på side 28 i KVUen. Der står det at Norge ikke har noen flystasjoner per i dag som det kan opereres P-8 fra. Jeg tror de fleste vet at dette ikke stemmer. Folkevalgte: Skjønner dere da at jeg ikke har tillit til prosessen og folkene bak?