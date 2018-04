– Politikerene må fatte rett beslutning om plassering av omsorgsboliger

Meninger

Nå må politikerne i Andøy fatte den rette beslutningen om rekkefølge og plassering av de nye omsorgsboligene.

For andre gang har administrasjonen gitt politikerne sitt beste råd når det gjelder rekkefølge og plassering av de nye omsorgsboligene. I november 2017 la Andøy FrP frem en instilling til kommunestyret på vegne av Frp, Høyre, Sp og KrF, hvor man ba administrasjonen utrede nettopp disse to spørsmålene.

Instillingen ble avgitt etter at Kolbjørn Blix i Andøy FrP hadde redegjort for fordelene man kunne oppnå ved å arbeide mot en "Helsehusløsning" nå når det skal bygges både nytt sykehjem og nye omsorgsboliger. Forslaget inneholdt ikke det å skulle bygge et helsehus da man jo allerede hadde besluttet og igangsatt prosessen med bygging av nytt sykehjem, og man ønsket derfor ikke å forsinke dette. Instillingen ble enstemmig vedtatt av et samlet kommunestyre.

Imildertid ble det gjort oppmerksom på fordelene man ville kunne oppnå ved å søke noen av de løsningene et Helsehus medfører. Helsehus er et ektefødt barn av samhandlingsreformen. Intensjonene er tverrfaglighet og sammenheng i tjenestene, og det å kunne plassere de nye omsorgsboligene sammen med det nye sykehjemmet, og da på en slik måte at man slipper å bevege seg utendørs mellom dem. Arealmessig er dette mulig både på den ønskede tomta for sykehjemmet på Åse, samt for det som må gjøres på Andenes ifm de boligene som skal plasseres i tilknytning til eksisterende bygg der.

På denne måten oppnår man gode, effektive og robuste fagmiljø, godt faglig tilbud til innbyggerne, effektiv utnyttelse av ressursene til støttetjeneste som kjøkken, utstyr og kompetanse. Beboerne på omsorgsboligene får da også tilgang til de samme tjenestene som sykehjemmets pasienter har, døgnet rundt.

I tillegg oppnås det fordeler ved at funkjsoner som tidligere var dubletterte, nå kan omdisponeres til å styrke bemanningen ved omsorgsboligene.

Både de ansatte i helsesektoren i Andøy og administrasjonen i Andøy kommune ønsker denne muligheten til en bedre arbeidsdag, en mer effektiv drift og et bedre tilbud til befolkingen når de har behov for omsorgsbolig. ja, det vil faktisk også kunne medføre et bedre tilbud til sykehjemspasientene da det vil være flere pleiere i samme kompleks, dersom det skulle være behov for hjelp og avlastning i tjenesten.

Jeg ser at brannsikkerheten ved omsorgsboligene på Dverberg var et tema under siste formannskapsmøte, samt at det ved forrige kosrvei ble tatt en politisk beslutning om å spre helsearbeidsplassene utover 3 steder i kommunen.

Brannsikkereten på Dverberg har absolutt ingenting med denne saken å gjøre.

Det handler heller ikke om å fjerne de arbeidsplassene som allerede ligger i omsorgsboligene på Dverberg, de skal ligge der, men det handler om at politikerne i Andøy nå har sjansen til å gi de ansatte i helsesektoren en mer komplett og effektiv hverdag og gi innbyggerne i Andøy den best mulige tjenesten for hver krone. Dette kan vi oppnå ved å følge rådet politikerne nå igjen har fått fra administrasjonen - å plassere de nye omsorgsboligene på Andenes i tilknytning til Helsesentret og på Åse i tilknytning til det nye sykehjemmet, og i den rekkefølgen.