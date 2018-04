– Kommunebarometer og kommunal omsorg

Meninger

Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, der en av hensiktene er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Barometeret gir mulighet for å stille spørsmål, og ikke minst la de mindre gode lære av de beste. Samtidig som det er naturlig at en kommune har noen gode og noen dårlige resultater.

Hadsel er god på barnehager, men: Svak på omsorg Bare 14 kommuner i Norge rangeres til å ha svakere plassering enn Hadsel når det gjelder pleie og omsorgstjenesten.

Bladet Vesterålen referer 7. april noen av de foreløpige tallene fra Kommunebarometer 2018: Hadsel rangeres nede på 410. plass blant landets 423 kommuner når det gjelder kommunal omsorg og pleie. Det er ikke lystig lesing. Men det er alltid slik med tall og statistikk at det er nødvendig å titte på de bakenforliggende faktaene for å få forståelse for tallenes tale.

Hadsels 410. plass fremkommer etter en oppbygning og vekting av 19 parameter. Vi skal ikke komme inn på alle disse her og nå, men vi ønsker å kommentere noen for å vise et mer nyansert bilde av det som presenteres.

Hadsels dårligste score innen helse finner vi på dobbeltrom. Hadde vi avviklet dobbeltrommene og fått bad til alle rom hadde plasseringen forbedret seg betraktelig. Posisjonen har lagt til en endring i forslaget til omsorgsplan som ble vedtatt i formannskapet i februar. I forbindelse med i bruktagelse av bemannede omsorgsboliger i kommunen, bør dobbeltrommene gradvis avvikles.

Videre er det slik at kun 75 % av de som i dag har vedtak om sykehjemsplass fyller kravene om omfattende bistandsbehov. Det medfører at 25 % av de som i dag bor på sykehjemmene i Hadsel skulle ha hatt et annet tilbud som er mer tilpasset deres behov. Med å bygge bemannende omsorgsboliger vil kommunen kunne tilby det omsorgsnivået til innbyggerne som de er best tjent med. Det legges det til rette for, med de vedtakene som er gjort i kommunestyret om bygging av bemannende omsorgsboliger. Hadde Hadsel kommune hatt lavere dekning på sykehjemsplasser – for eksempel lik dekningsprosent som Sortland, hadde vi steget flere hakk på rangeringen.

Variabelen som sier noe om tilbud til demente viser at kommunen har for få plasser til demente. Med å bygge omsorgsboliger som er tilpasset de dementes behov, slik som det foreslås i omsorgsplanen. Vil de demente få boliger som er tilpasset sitt behov, samtidig som det satses på å bygge opp et samlet kompetansemiljø på demens i kommunen, som på best mulig måte kan ivareta de omsorgstrengende.

Med å ta i bruk kunnskapen som fremkommer i kommunebarometeret kan kommunen aktivt utvikle tjenestene på en slik måte at de er fremtidsrettet og med god kvalitet. Kommuneadministrasjon og politikere får kunnskap gjennom godt fundamenterte faglige vurderinger, å gjøre valg på gode alternativer for utvikling.