Finnmark er lei av å bli lurt - hva med Nordland

Meninger

Fisken utafor Lofoten, Vesterålen og Senja må ha Arbeiderpartiets støtte dersom den fortsatt skal være en unik og global matressurs, og grunnmuren for næringsaktivitet i området.

Dette ser et stort flertall av medlemmene i Arbeiderpartiet, og 11 av 19 fylkeslag har nå tatt avstand fra det såkalte kompromissforslaget fra forrige landsmøte og gjort vedtak om varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja mot petroleumsaktivitet. Men, Nordland AP er ikke blant disse. I fylket som har både Lofoten og Vesterålen innafor sine grenser, prioriteres olje foran fisk.

Drømmen om å bli Nordlands Hammerfest styrer fortsatt til tross for at den oljeaktiviteten som allerede er i havområdene utafor fylket på langt nær har gitt de forventa ringvirkningene. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll klager høylytt og krever at politikerne og oljeministeren må blande seg inn i oljeselskapenes organisering av driften for å skape lokale arbeidsplasser. Det vet han svært godt ikke kommer til å skje.

I aksjeselskap er det styret som bestemmer. Selskapets økonomi er viktigst og det handles deretter. Et lite eksempel: Olje og Energidepartementet har nettopp godkjent utbyggingsplanene for Ærfugl-feltet.Ærfugl skal knyttes opp til Skarv-feltet utafor Sandnessjøen og det som produseres blir eksportert til Europa via gassrørledninger og på skytteltankere. «Rett opp og rett ut»-prinsippet er mest effektivt og mest lønnsomt. Da blir det slik.

For Nordland AP vil det være lurt å ta seg en prat med Ingalill Olsen. Hun har vært leder i Finnmark AP i 12 år, har lang fartstid som ordfører og er nå stortingsrepresentant. Hun har slåss utrettelig gjennom mange år for å sikre ringvirkninger i Finnmark fra Johan Castberg, og for fem år siden lovte Statoil ilandføring, arbeidsplasser, vekst og utvikling. Stor glede og store forventninger i Finnmark. Men så ble det stille, og i mars i år kom beskjeden: Ingen ilandføring. Olje og gass skal rett opp og rett ut.

Ingalill Olsen er ei tøff og dyktig dame, tøff nok til å gå ut med sine erfaringer. Hun var med på å stemme ned forslaget om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja og innrømmer nå åpent at hun tok feil. Hennes råd er å si nei. Det gir ikke nok positive effekter til lokalsamfunnet. Finnmark ble holdt for narr i fem år. En petroleumsindustri uten lokale arbeidsplasser er ikke verdt den risikoen vi må ta.

Adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark uttalte i Dagens Næringslivet for over et år siden: Lofoten er et sårbart område. Skal vi bytte den merkevaren bort med ingenting annet enn økt risiko?

Dette er spørsmålet Nordland Arbeiderparti nå må svare på.