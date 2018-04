Nordland fylke trenger flere ingeniører

Meninger

Innen 15. april må de som planlegger videre studier bestemme seg for hvilken utdanning de ønsker å ta fatt på.

Vi står midt i et teknologisk skifte. En utdanning innen ingeniørfag eller teknologi er et sikkert valg for framtida.

Ny teknologi gir nye muligheter. De som begynner på teknologiske fag til høsten kommer til å være med på å endre vår hverdag på måter vi ikke ennå vet, med ny teknologi på en rekke samfunnsområder. I tillegg er det masse oppgaver innenfor samferdsel, vann- og avløp, byplanlegging, bygg og så videre som skal løses.

Om du vil redde miljøet, jobbe med morgendagens kommunikasjonssystemer, it-sikkerhet eller annen teknologi, er ingeniøryrket et godt valg. Fram til 2015 fikk flertallet av ingeniørstudentene jobb før de var ferdige, og den generelle ledigheten blant ingeniører var så godt som null.

Etter den mye omtalte oljekrisa fikk vi et lite hyggelig hopp i ledigheten, men nå ser vi en svært god bedring, og ledigheten blant ingeniører er igjen lavere enn den generelle ledigheten.

Ingeniører i arbeide er godt nytt for oss alle. Historisk sett har ingeniøryrket gitt både trygge og spennende jobbmuligheter og gjør det fortsatt. NITO’s behovsundersøkelse for 2018 viser at behovet for ingeniører øker.

Over 40 prosent de spurte tror det vil bli ganske eller meget vanskelig å finne kvalifiserte ingeniører de kommende tre årene.

Også her i Nordland er det stort behov for ingeniører, og i undersøkelsen jeg refererer til er svarene fra Nordland at over 50 prosent av våre lokale arbeidsgivere som tror det vil være ganske eller meget vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører til sin virksomhet de nærmeste årene.

Mitt råd er; bli ingeniør og vær med på å skape velferd og samfunnsutvikling.