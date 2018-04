– Norge skal bli best i verden på skeives rettigheter

Meninger

Venstre mener samfunnet opererer med et for snevert kjønnsperspektiv. Vi vil jobbe for et stadig mer et åpent og inkluderende samfunn – uavhengig av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Menneskeverdet er den mest grunnleggende verdien i det norske samfunnet, og Norge er kommet langt i arbeidet for skeives rettigheter. “Homo” er imidlertid blant de vanligste skjellsordene i norske skolegårder, og skeive ungdommer er mer utsatt for mobbing, depresjon, angst, rusproblemer og selvmord enn andre ungdommer.

Barn og unge trenger mer kunnskap om kjønn og seksualitet, om glede, lyst og grensesetting. Vi i Venstre vil utarbeide en helhetlig strategi for å styrke seksualitetsundervisninga i hele utdanningsløpet. Organisasjoner med fagkunnskap bør inkluderes i seksualitetsundervisninga, men også vi lærere må ta større eierskap til dette temaet.

Norges eneste helsestasjon for kjønn og seksualitet opplever stor pågang fra hele landet. Dette er viktig kompetanse som trekkes inn både i helsevesenet og i undervisningsøyemed. Tilbudet bør utvides til alle større regionsentre. Vi ønsker også nasjonale retningslinjer for hvordan kjønnshelseomsorgen skal ivaretas, og vi mener at det trenges bedre dokumentasjon om LHBTI-personers møte med helsetjenestene. Det er viktig med et raskt behandlingstilbud for unge som er født i feil kropp, og vi mener at kravene for kjønnskorrigerende kirurgi bør senkes. Vi ønsker også å innføre en tredje kjønnskategori.

Å være dobbel minoritet, skeiv og flyktning, i et lokalsamfunn med begrensa kompetanse på skeive spørsmål kan by på særlige utfordringer. Skeive asylsøkere kan også være særlig sårbare i ordinære asylmottak. Derfor bør vi ta hensyn til tilgang på relevante miljøer og ekspertise når skeive flyktninger bosettes, og i større grad benytte midlertidig bosetting i en kommune i påvente av asylbehandlinga. For mange innvandrere er det tabu å snakke om kjønn og seksualitet. Uten tilstrekkelig språk om dette, oppstår store utfordringer knytta til helse og infeksjoner. Grunnleggende informasjon om hvordan man unngår smitte og hvordan man får behandling er avgjørende. Det må bli enklere for flyktninger som lever i likekjønna forhold å søke om familiegjenforening med partner i hjemlandet.

Venstre mener at friskoler bidrar til større mangfold i utdanningstilbudet og større valgfrihet for den enkelte elev. Religiøse skoler kan stille krav om bestemt samlivsform til stillinger av forkynnende art. Noen skoler stiller tilsvarende krav for andre stillinger. En slik forskjellsbehandling kan oppleves diskriminerende, og vi ønsker derfor å gjennomgå regelverk og praksis knytta til friskoleloven og likestillingsloven, slik at vi sikrer vern mot ugrunna diskriminering.

I «Likestillings- og diskrimineringsloven» som kom i 2017 er det enkelte grupper som er unntatt diskrimineringsvern; aseksuelle, BDSMere og fetisjister. Venstre mener at alle skeive minoriteter har krav på samme diskrimineringsvern, og at vi må revidere loven for å inkludere disse gruppene.

Etter innføringa av felles ekteskapslov har man åpna for flere familieformer, men fortsatt er det mange som ikke kjenner igjen sin egen familiesituasjon i offentlige dokumenter. Dette må endres slik at man blant annet slipper å ta ut pappaperm når man er medmor.