Meninger

I april la regjeringen vår fram en rekke nye forslag om kjøp av nytt materiell til Forsvaret. Nå venter vi bare på godkjenning fra Stortinget. Moderniseringen av Forsvaret fortsetter.

Regjeringen har siden 2013 satset tungt på Forsvaret. Satsingen fortsetter også i 2018. For kort tid siden presenterte vi flere nye anskaffelser og byggeprosjekter til en prislapp på mer enn 12, 5 milliarder kroner. Forsvaret må utstyres for en ny tid. Det sørger regjeringen for.

Landmakten får nytt utstyr

For landmaktens del er det kommet en rekke gledelige nyheter denne våren. Det investeres om lag to milliarder kroner i nye lastevogner, om lag 600 millioner i nye våpen og rundt 1,45 milliarder i nytt pansret ingeniørmateriell for å legge broer og rydde vei gjennom hindringer på bakken.

Kystvakten får tre nye fartøy

Regjeringen fremmet nylig et forslag om å anskaffe tre nye helikopterbærende fartøy til Kystvakten. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,8 milliarder kroner og vil styrke Kystvakten betraktelig. Regjeringen satser på overvåking og suverenitetshevdelse i nordområdene. Det er nemlig i nord de nye skipene skal seile. De tre fartøyene bygges ved Vard Langsten i Tomrefjorden. Prosjektet er derfor svært positivt for verftsindustrien på Nord-Vestlandet. Her går god forsvarspolitikk og næringspolitikk hånd i hånd.

Forsvarets bygningsmasse fornyes

Det skal bygges mye nytt både på Haakonsvern og på Evenes. Den nye energisentralen på Haakonsvern vil sørge for lavere utslipp og på sikt lavere driftskostnader for Forsvaret. Det investeres 650 millioner i dette. Både Forsvaret og Bergen tjener på en slik satsing.

På Evenes fornyes og oppgraderes mye av infrastrukturen for at Luftforsvaret også i fremtiden skal være tungt tilstede i nord. Til sammen foreslår regjeringen å investere godt over én milliard kroner på flybasen den kommende tiden.

Samlet har regjeringen lagt frem forsvarsinvesteringer for mer enn 12,5 milliarder kroner denne våren. Dette kommer i tillegg til omfattende anskaffelser siden 2013, alt fra ubåter, kampfly, overvåkingsfly og forsyningsfartøy, til kampluftvern, stormpanservogner, artilleri og utstyr for elektronisk krigføring. Forsvarets investeringsbudsjett er nå vesentlig høyere enn for få år siden.



Moderniseringen av Forsvaret fortsetter i 2018!