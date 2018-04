– Opposisjonen tar ansvar i helsepolitikken

Meninger

Månedene som har gått siden valget i fjor høst har vist at det helsepolitiske flertallet på Stortinget ligger til i sentrum og til venstre for regjeringen. Ikke til høyre for Høyre. Opposisjonen har ved en rekke anledninger samlet seg om gode løsninger til det beste for alle som er i kontakt med vår felles helsetjeneste. De som selv trenger hjelp, eldre og pårørende. Det helsepolitiske barometeret til Kantar TNS viser at det er få politiske saker som er viktigere for folk flest enn saker som dreier seg om helse. Det er ikke vanskelig å forstå. For det er på dette området vi som samfunn testes i om vi klarer å tjene fellesskapets interesser og behov.

Derfor har Arbeiderpartiet, SP, SV, og KrF tatt affære. Vi har stoppet et gigantisk kutt i kommunenes muligheter for å investere i eldreomsorgen i form av regjeringens forslag om å endre investeringstilskudd for sykehjemsplasser til bare å gjelde helt nye plasser, og ikke lenger gis for nødvending rehabilitering eller vedlikehold. Kuttet ville rammet landets pleietrengende hardt. Vi har sikret flertall for økt tilskudd til dagaktivitetsplasser for demente og sørget for breddekompetanse på geriatri på alle akuttsykehus i Norge. I tillegg har vi samlet oss om et løft for fastlegetjenesten, styrket ettervernet for ruspasienter og stoppet regjeringens forslag om en mer innsatsstyrt finansiering i sykehusene, som ville ha rammet svake grupper som rus- og psykiatripasienter. På toppen av det hele har vi fått flertall for Arbeiderpartiets forslag om en times fysisk aktivitet i skolen.

Denne innsatsen trengs. For samtidig som samme undersøkelse fra Kantar TNS viser at over halvparten av befolkningen er bekymret for en mer todelt helsetjeneste, mener like mange at regjeringen gjør for lite for å styrke helse- og eldrepolitikken. Dette er blant statens kjerneoppgaver, og en av våre hovedutfordringer som nasjon. Regjeringen leverer ikke. Derfor tar Arbeiderpartiet og de andre partiene i opposisjonen ansvar.