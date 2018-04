– Luftvern var utvilsomt en avgjørende faktor for Regjeringen i 2016

Meninger

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver i et leserinnlegg datert 26.04.18 at luftvern ikke var en avgjørende faktor for basevalget for maritime patruljefly (MPA). Videre skriver han at en delt løsning ikke ble valgt fordi dette uansett ble for dyrt og at vi ser samtidig at vi får en tilleggseffekt ved at MPA også får luftverndekning på Evenes.

Dette får meg til å undres om mine møter og samtaler med daværende forsvarspolitisk talskvinne Regina Alexandrova, daværende statssektretær Øystein Bø, Høyres generalsekretær med flere, var en fantasi. Viktigheten av luftvern for MPA ble ettertrykkelig stadfestet i ulike samtaler. At det oppkonstruerte luftvernet ble for kostbart å etablere på Andøya var utvilsomt en avgjørende faktor for vedtaket som Stortinget fattet i 2016.

Nå forsøker Bakke-Jensen å manøvrere slik at luftvern blir en slags «bonus» effekt ved å flytte MPA til Evenes. Ordkløveriet blir stadig mer fantastisk.

Det operative personellet ved Andøya flystasjon har tålmodig og saklig forsøkt å forklare de politiske utsendte at luftvern for MPA på Andøya eller Evenes ikke er relevant; de skal ikke operere i nordområdene uansett dersom eskalering tilsier at krig er en reell mulighet.

Imidlertid talte det operative personellet for døve politikerører.

Nå viser det seg at kvalitetssikringsrapporten til KVU Evenes, KS1, stadfester at MPA ikke skal operere ut fra Evenes flystasjon i en krigssituasjon. I stedet for å kritisere Senterpartiet, NOF og operativ personell ved 333 skvadronen bør regjeringen rette mer oppmerksomhet til sin egen kvalitetssikrer.

Atkins og Oslo Economics etterlyser en forklaring på hvordan MPA skal løse sine oppdrag i nordområdene i en krig. En slik forklaring etterlyser også forsvarets personell.

Realiteten er at MPA har ingenting å gjøre i et operasjonsområde hvor Russland besitter utallige våpensystemer som enkelt kan skyte ned et stort og saktegående mål som en P-8 Poseidon. Dersom regjeringen stadfester at MPA skal operere ut fra Evenes flystasjon i en krigssituasjon medfører dette at flyets besetning er rene kanonføde.

Tror forsvarsministeren og FD at det flyoperative miljøet er fullstendig uten kunnskap?

Yngve Laukslett

Styremedlem Andøy Høyre