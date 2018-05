– 1. mai for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Meninger

På tirsdag feirer vi 1. mai. En dag full av tradisjoner, men også en dag for framtidens samfunn. I Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek , Arbak finner vi dette om 1 mai «Den er den eneste festdag i verden, som er viet menneskehedens fremtid...; den er ingen mindedag,» het det i 1907. 1. mai var «som et fyrtaarn mot fremtidens horisont», skrev avisen Smaalenenes Social-Demokrat i 1914.

Kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har vært viktig i 1. mai-togene i flere norske byer gjennom en årrekke. Det vil den være i år også.

Et ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er et ja til fornybare jobber for framtida og til verdiskapning på naturens premisser. Allerede i dag sysselsetter fiskerinæringa og turistnæringa 6500 personer i Lofoten, Vesterålen og Senja alene. Statlige utredninger viser et stort vekstpotensial i fornybare næringer, mens oljevirksomhet gir langt færre ringvirkninger og utgjør en fare for allerede eksisterende næringer.

Som et rikt oljeproduserende land har Norge bidratt til å skape de klimaproblemene verden nå står ovenfor. Tida har kommet for oljelandet Norge til å omstille seg. Den omstillinga må starte med at vi gir våre aller mest sårbare og rike havområder varig vern mot oljevirksomhet.

Kravet om varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er bredt forankret i en rekke fagforeninger, politiske partier, i miljøbevegelsen, fiskeriorganisasjonene og blant folk flest. Vi trenger flere grønne jobber, ikke flere oljejobber!

Gjennom mange år har en bred folkebevegelse kjempet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Seks ganger har vi vunnet midlertidige seire, senest i januar da regjeringa slo fast at områdene midlertidig vernes mot oljevirksomhet denne regjeringsperioden. Nå er tida inne for å kreve at disse sårbare og unike havområdene sikres varig vern mot oljevirksomhet. Og de politiske partiene er i bevegelse: Denne våren har mange fylkeslag i Arbeiderpartiet gått inn for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet. Det samme foreslår programkomiteen i Unge Høyre.

Seieren er innen rekkevidde. Vi oppfordre alle til å bruke 1. mai til å kjempe for framtidas fornybare jobber og fremme kravet om en oljefri framtid for Lofoten, Vesterålen og Senja. Sammen skal vi vinne kampen en gang for alle.