Rydd plasten – gjør noe med kilden!

Meninger

Mange gjør en fantastisk innsats med å plukke søppel langs strendene i Nordland. De som plukker kommer til å finne enorme mengder plast. Det er viktig å plukke opp og å rydde, men i tillegg må vi redusere forsøplinga ved kildene.

Plast utgjør den største delen av alt marint avfall og kan bli værende i havet i hundrevis av år. Forskerne forteller oss at hvis vi ikke gjør noe, vil det om 30 år være mer plast enn fisk i havet. En ny rapport anslår at det havner 8 millioner tonn plast i havet hvert år. Det er like mye som mengden tunfisk som fiskes hvert år. Mengden er forventet å doble seg innen 2030, firdoble seg innen 2050.

Plasten dreper fisk, sjøfugl og andre dyr som følge av kvelning og andre livstruende skader. Plast brytes ned til mikropartikler og tas opp i dyr og marine næringskjeder, og mye blir værende i miljøet i hundrevis av år fremover.

Plastforsøplingen i havet er et internasjonalt miljøproblem, som må løses med internasjonalt samarbeid. Men Norge må også sørge for at vi ikke bidrar til plastforurensingen. Mye marin forsøpling skjer også lokalt.

Personlig forbruk antas å være kilden til 45 prosent av det marine avfallet som ble er samlet inn i fjor, mens hele 42 prosent ser ut til å være fiskerirelatert.

Isopor har i flere år vært den nest vanligste gjenstanden (etter udefinerbare plastbiter) og mye av dette antas å komme fra byggeplasser. Andre gjengangere som også ligger på topp ti, er tau, drikkeflasker, isopor, korker, bomullspinner, pakkebånd og strips.

SV har lagt frem en rekke forslag i Stortinget for å stoppe plasten ved kilden. Det vil vi fortsette med. Dette er det vi mener er de viktigste tiltakene akkurat nå:

Hindre avfall fra fiskeri og oppdrett: Miljødirektoratet har kommet med en faglig anbefaling om at dette arbeidet må ha aller størst prioritet. Avfall fra fiskeri og oppdrett er en stor kilde til forsøpling med stort skadepotensial. Miljødirektoratet mener at en produsentansvarsordning for fiskeutstyr bør være hovedvirkemiddelet rettet mot denne kilden avfall. SV mener en slik ordning må på plass.

Å gjøre kommunene og lokale krefter sterkere i kampen mot plastforurensingen:

Kommunene må få lov til å bøtelegge forsøpling (for eksempel fra anleggsplasser) slik Miljødirektoratet har foreslått. Siden det nå er flertall for dette på Stortinget og dessuten varslet i regjeringens stortingsmelding om avfall, gjenstår det nå å endre lovverket. SV støtter også Miljødirektoratets forslag om å endre forurensningsloven for å gi kommunen mulighet til å finansiere oppsett og tømming av avfallsbeholdere, og opprydding av forsøpling i visse områder over et eget oppryddingsgebyr. Dette har man ennå ikke noe Stortingsvedtak på, til tross for at statens egne miljøeksperter vurdert som gjennomførbart og kan ha god effekt på forsøpling av forbruksavfall i offentlig rom, og dermed også føre til mindre marin forsøpling.

Øke støtten til opprydding: SV mener at staten må gi økt støtte til prosjekter og frivillige som for eksempel driver med strandrydding.

Pålegge importører og produsenter av engangsartikler av plast å ta ansvar: Miljødirektoratet har kommet med en faglig anbefaling om at man bør vurdere å utvide produsentansvaret for emballasje. Dette betyr at produsenter og importører har et medansvar for å finansiere opprydding, samt å ta hensyn til marin forsøpling. Det kan for eksempel gjøres ved å bruke nedbrytbare materialer eller bruk av mindre mengder plastemballasje. Regjeringen skriver i sin avfallsmelding at de vil «utrede utvidet produsentansvar for emballasje til å omfatte medansvar for forsøpling». SV mener regjeringen etter 4 år burde ha utredet dette ferdig. Økt satsing på gratis levering av marint avfall for fiskere. Pilotrosjektet Fishing for Litter, der fiskere i Norge skal samler inn avfall i havet og levere det inn til utvalgte havner, ble startet opp i 2016. Så langt har det vært fire mottaksstasjoner; i Tromsø, Ålesund, Egersund og Karmøy. Denne sommeren åpnet et nytt mottak i Utgårdskilen på Hvaler. Snart kommer også ordningen på plass i Finnmark, Sogn og Fjordane og Hordaland. I regjeringens stortingsmelding om avfall står det at regjeringen vil «utrede en ordning for å gjøre det gratis å levere marint avfall i havn for fiskere og andre, basert på erfaringene fra prosjektet «Fishing for Litter»». SV mener ordningen må bli permanent og landsomfattende.

Lykke til med ryddingen, og la oss håpet behovet blir mindre i årene fremover.