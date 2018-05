Regjeringen vil sette 700 norske sjøfolk på land

Meninger

Dette viser med tydelighet at vi har en regjering som er mer opptatt av å fylle opp redernes lommebøker enn å ta vare på norske arbeidsplasser. Det er trist, særlig når endringene er helt unødvendige.

Regjeringen åpner opp for at Color Line kan erstatte 700 av de ansatte på Kiel-fergene med mannskap som kan jobbe for en lønn det ikke er mulig av å leve i Norge.

Det er ikke krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte sjøfolk på fartøy som fører NIS-flagget, slik det er under NOR-flagget. Skip og fartøy som er registrert i NIS-registret kan lønne sine sjøfolk til vilkår der sjøfolkene er hjemmehørende. Dette til tross for at Kiel-ferjene eksempelvis seiler i norske farvann.

Endringene er unødvendige. Color Line har konkurransedyktige rammevilkår i dag og har de siste årene levert svært gode resultater. Det er med andre ord ikke lenger en betydelig konkurranseulempe mot Danmark som det var da et utvalg ble enige om denne endringen.

Color Line er et selskap som klarer seg meget godt økonomisk og går med store overskudd med norske sjøfolk om bord.

Det er god grunn til å spørre om det kun er et større overskudd som er motivasjonen for å gjøre endringer. Jeg vil minne om at fellesskapet stiller opp med betydelige ressurser for at Color Line skal bidra til å bygge norsk maritim kompetanse, og at det derfor må kunne forventes at selskapet tar samfunnsansvar.

Ikke nok med at 700 skal settes på land, men næringsminster Torbjørn Røe Isaksen vil også starte et kappløp mot bunnen i nordisk passasjerfart. Fram til nå har det vært ordna forhold og mulig å få seg jobber med nordiske lønninger, men dette er starten på slutten for det.

Arbeiderpartiet har fremmet et forslag i Stortinget, der vi ber regjeringen sette utvidelse av fartsområdet for utenriksferger i Norsk Internasjonalt Skipsregister i bero.

Vi ønsker å forsikre oss om at endringen ikke har negative konsekvenser for nordiske arbeidstakere i den nordiske passasjerfarten og at den ikke vil føre til et «kappløp mot bunnen».

Våre sjøfolk fortjener bedre.