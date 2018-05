– Hvem skal redde deg når du trenger det?

Meninger

Flere enn det man kanskje tror havner i situasjoner der de utfører førstehjelp. Ca. 20 % av befolkningen har utført førstehjelp i løpet av de 12 siste månedene. Dette tilsvarer over 1 million mennesker. Likevel er det mange som vegrer seg for å gi denne viktige livreddende hjelpen. Av disse oppgir svært mange at de er redde for å gjøre vondt verre. Halvparten er usikre på hva de skal gjøre. Budskapet til Røde Kors er enkelt; det er alltid bedre å gjøre noe enn å ikke gjøre noe!

Så lenge du tar utgangspunkt i det du har lært kan du ikke gjøre noe feil. Det første steget er å ringe 1-1-3. Der får du god veiledning, og kan for eksempel bli bedt om å utføre hjerte- og lungeredning. Dersom du har vært på førstehjelpskurs i det siste vil du kunne føle deg tryggere i situasjonen.

Førstehjelpskunnskaper er ferskvare, og Røde Kors anbefaler alle å friske opp kunnskapene hvert tredje år.

Grunnlaget kan ikke legges for tidlig

Ferske tall viser at unge på vei ut i voksenlivet er for dårlig rustet når det kommer til førstehjelpskunnskaper. Så mange som 4 av 10 unge mellom 16-24 år kan ikke det medisinske nødnummeret 1-1-3 og tør i mindre grad enn resten av befolkningen å gi førstehjelp i livstruende situasjoner. Samtidig kommer denne aldersgruppen oftere utfor situasjoner hvor de gir førstehjelp til personer med kritisk skade enn resten av befolkningen. Dette er alarmerende.

Man kan nesten ikke starte for tidlig med å legge grunnlaget for førstehjelpskunnskaper. Små barn kan lære seg både nødnummeret og stabilt sideleie. I løpet av de to siste årene har over halvparten av landets barnehager fått tilsendt Røde Kors' førstehjelpsopplæringsopplegg for barn mellom 3 og 6 år. Røde Kors oppfordrer alle til å ha fokus på førstehjelp, uansett alder.

Vær en av de som tør!

Førstehjelp kan redde liv – hvis den tas i bruk. For at førstehjelpskunnskapene skal komme til nytte må man også tørre å bruke de, både ved å ringe det medisinske nødnummeret og å følge instruksjonene fra den kompetente personen i andre enden. Det er svært sjelden at man gjør vondt verre.

Alle håper vi at vi ikke havner i en situasjon med behov for å anvende førstehjelp, men dersom situasjonen skulle oppstå er det betryggende å ha god og oppdatert kunnskap. Vår oppfordring til deg er å bli en som kan gjøre en forskjell!