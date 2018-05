– Dispensasjon fra bestemmelsen om ny vei til Kjærlighetshaugen (Myre) boligfelt.

Meninger

Hovedutvalget for teknisk sektor i Øksnes har etter søknad fra eier besluttet å innvilge dispensasjon fra bestemmelsen om ny vei før utbygging av Kjærlighetshaugen boligfelt kan finne sted. For ordens skyld bemerkes at det foreligger tillatelse til avkjøring fra boligfeltet til offentlig veg som finnes i dag.

– Interessen for prosjektet er stor, sier utbygger: Vil bygge leiligheter ved Kjærlighetshaugen før ny vei er klar Kommunestyret i Øksnes godkjente i fjor planene for et nytt leilighetsprosjekt ved Kjærlighetshaugen på Myre, mot at byggestart ble utsatt til ny adkomstvei til Vornes var klar. Nå har utbygger søkt om å få gå i gang, selv om veien ikke er påbegynt.

Utbygger har lovregulert rett til å få vurdert vilkår om ny vei som forutsetning for å iverksette bygging etter reguleringsplanen. Utvalget på sin side har plikt til å vurdere søknaden. De rammer som er stilt opp i plan- og bygningsloven § 19-2 for adgang til dispensasjon, plikter teknisk utvalg å følge. Disse rammene gir rom for å utøve skjønn som i dette tilfelle.

Hovedutvalget har vurdert flere forhold: Hvor mye 7 nye boliger vil påvirke total trafikkmengde i område. Trafikksikkerhet, som er ivaretatt av særskilte og generelle bestemmelser. Utbyggers løfte om å tilpasse anleggstrafikk til rolige perioder. Det forhold at det er kommunen selv som skal planlegge og bygge ny vei for å oppfylle vilkåret. Utbygger har ingen mulighet til selv å oppfylle eller påvirke vilkåret. Vilkåret om ny vei er bare knyttet til nye boliger i denne reguleringsplan. Prinsipper om likebehandling må vektlegges i vurderingen. Veksten i og rundt Myre tilsier behov for flere boliger. Kostnadene med å skyve planlegging og bygging ut i tid er vurdert. Reguleringsplanen skal ikke hindres av et fordekt byggeforbud. Svarene på spørsmålene trekker etter en samlet vurdering i retning av at dispensasjon kan innvilges.

Hovedutvalget har ikke tatt stilling til om de er enig eller uenig i kommunestyrets vedtak. Det er heller ikke utvalgets oppgave. Utvalgt har gjort sin vanskelige lovpålagte plikt å avveie fordeler og ulemper med å gi dispensasjon. I forhold til samfunnet og til søkers interesser. Det er den utakknemlige og krevende ombudsoppgave kommunestyret har valgt medlemmene til å gjøre. Slik loven forplikter og krever at hver av oss skal gjøre samvittighetsfullt. Vi skal tåle debatt om saker og beslutninger. I en opphetet stemning er det all grunn til å minne om den enkeltes ansvar å skille mellom sak og person. Negative personkarakteristikker tjener ikke en åpen debatt.

Dette er i stikkords form et konsentrat av det jeg mener er hovedutvalgets grunnlag for beslutning. Ytterligere detaljer vil framgå av møteprotokollen. Jeg vil berømme hver og en av medlemmene i teknisk hovedutvalg. Jeg har lært dem å kjenne som uselviske, modige og engasjerte ombud for folk i vår kommune. De er forbilder.