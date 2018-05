– Annikken og Jonas, jeg er flau på deres vegne

Meninger

Etter å ha hatt noen timer til å lese og tenke litt, blir jeg bare sittende igjen med en flau smak i munnen.

At det går an at du Jonas, som var leder for Norges største parti, og du Anikken, som leder av Utenriks- og forsvarskomitéen, ikke en gang nå er tøff nok og ærlig nok til å fortelle hvorfor dere ikke vil se nærmere på Andøya-saken?

Det at dere står og sier at dere har sett på alt, og ikke har funnet noe som er bekymringsfullt – og i tillegg drar inn luftvern på nytt – ja, da mister jeg all respekt til dere.

For deres egen skyld vil jeg anbefale dere å ikke kommentere saken noe mer, for det blir bare dumt. Dere taper enda mere ansikt.

Toppen av kransekaka er at dere ønsker at Andøya skal bli beredskapsbase, og ikke engang da ønsker å se på hele grunnlaget. Da er det helt andre forhold som ligger til grunn for deres standpunkt.

All fornuft er borte, og som jeg har sagt før, jeg er meget bekymret for demokratiet vårt.

Min opplevelse er at dere er en del av av en elitegruppe som kun tenker egeninteresser og videre posisjonering, og ikke lytter til folket som dere skal/må samarbeide med. Dere er tross alt valgt til å representere folket som har valgt dere, og ikke dere selv.

At dere ikke lytter til grasrota, og med grasrota mener jeg fagbevegelsen og lokal- og fylkespolitikere, er for meg helt uforståelig.

Her hadde dere en god mulighet til å starte oppbyggingen av tilliten igjen.

Det dere har gjort nå er starten på nedbygging av Arbeiderpartiet. All tillit er borte, noe som dessverre vil gå ut over Arbeiderpartiet sin posisjon i Nordland ved neste valg.

Det var visst viktigere å «please» regjeringen enn å ta vare på deres egne folk.

Til slutt vil jeg bare si at vi ikke er ferdig med Andøya Flystasjon ennå. Det, Anniken og Jona, det kan jeg love dere.