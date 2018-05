– Hva er det som skjer med våre politikere?

Meninger

Er det en magisk linje mellom disse to løvene, som drar til seg enhver form for kunnskap og logisk sans, pluss alt som har med ærlighet og gjøre, jeg bare spør?

Tidligere var jeg så naiv, og visste at selv om de løy om det meste, så jeg trodde at disse folkevalgte, om de ikke hadde kunnskaper om de sakene de skal være med å vedta på Stortinget, så skaffet de seg den kunnskapen, eller ba sine rådgivere om det, før de stemte for eller i mot et forslag.

Ja, så naiv var jeg faktisk, før langtidsplanen for forsvaret (LTP) ble fremlagt i juni 2016.

Denne dagen ble et vendepunkt for meg og sikkert for mange andre, da dette var/er et tema som jeg føler at jeg har en del kunnskaper om, i og med at jeg har vært i forsvaret i en mannsalder, både som operativ og som instruktør på forsvarets skoler.

Med andre ord, det skulle ikke mer til enn en skumlesing gjennom LTP, samme dag den kom ut, før jeg så at mye av dette var fullstendig galskap, hvis vi skulle ha et forsvar i fremtiden, og dermed ble min interesse tent slik at jeg ønsket å vite mer om dette.

Det var jo planlagt en masse nedleggelser, ja faktisk det meste, i henhold til LTP, og de fleste i Nord-Norge, men noe av det mest iøynefallende var nedleggelsen av Andøya og flytting av overvåkningsflyene (MPA) til Evenes, noe jeg ikke kunne få til å stemme.

Så sier politikerne fra regjering og AP, at det som var viktigst på vektskålen for dette, er at MPA trenger luftvern, og det kan man bare ha på Evenes da det blir for dyrt ellers.

Dette luftvern-kortet ble brukt både høyt og lavt av statsminister, Forsvarsminister, FD's talsmann, Støre og Anniken Huitfeldt, over en periode på 1 1/2 år, og ingen måtte prøve å rokke med det, selv om de ikke hadde noen kunnskaper om hva dette var, men var hellig overbevist om at dette var en «paraply» som ville stoppe et hvert angrep.

Men nå har ikke MPA-flyene noen gang trengt luftvern, da disse flyene vil bli flyttet til en tryggere base i krisetider, da de ikke har noe å gjøre i en krigssone.

Så kommer mitt spørsmål: Har ikke disse politikerne noe som helst filter selv, eller deres rådgivere, om hvor dumt man kan uttale seg offentlig?

Det viser seg snart, etter et angrep fra russisk side og et fra USA's side med missiler i Syria, at disse luftvernparaplyene ikke virker så veldig godt, og det synes å gå opp et lite lys for den nye forsvarsministeren Bakke-Jensen, at dette kanskje ikke er så godt argument, for oppbyggingen av Evenes og nedleggelse av Andøya.

Da går jo han ut med påstanden om at LUFTVERN ALDRI har vært noe tema for at Andøya flystasjon skulle nedlegges, og han gir seg ikke på det heller. Morsomt, eller kanskje tragikomisk.

Det var det jo kostnadene for luftvern som var den egentlige grunnen for nedleggelsen av Andøya, luftvern og drift av stasjonen. Nå er jo luftvernkostnadene borte i henhold til forsvarsministeren, hva med driften?

Ut fra nøye beregninger er man kommet til at årlig mer-kostnad for videre drift for MPA på Andøya, vil være ca. 30 mill. slik det er i dag.

Så står Anniken Huitfeldt frem sist tirsdag, i beste sendetid, å sier at Andøya må beholdes som en beredskapsbase for NATO-fly, til en kostnad på 2.7 milliarder de neste 20 årene, noe som beløper seg 135 millioner pr. år.

Og i tillegg påstår hun også at MPA MÅ ha luftvern, noe forsvarsministeren i et halvt år nå har prøvd å avkrefte. Hvor er filteret?

Det viser seg at man i iveren med LTP-beregningene, har GLEMT at vi må ha mottaks-flyplasser for NATO-fly hvis vi trenger hjelp, da både Bodø og Andøya skal nedlegges, og 90 prosent av mottakskapasiteten blir borte.

Og da stortingspolitikerne vedtok LTP, hadde de ikke den ringeste anelse eller kunnskap om hva de egentlig vedtok, og dessverre ser man jo i dag at dette sannsynligvis gjelder de fleste ting de vedtar der.

Noe som er bevist, ved at alle statlige prosjekter som er vedtatt av disse, de siste 25 årene, har medført overskridelser/sprekker på 400-500 milliarder kroner tilsammen.

Stortingsgarasjen er et godt, men dyrt eksempel på dette, og der sitter alle disse politikerne hver dag og kan holde kontroll på kostnadene, men likevel klarer de ikke å tilegne seg såpass kunnskap om dette, at de klarer å stoppe det i tide.

Og man har en Stortingspresident som man betaler 1,8 mill, for å være timeplanskriver, og sitte med en klubbe i stortinget når det er møter der, som skulle ha tid til å se på disse tallene før det gikk over styr.

Enda de betaler ti-tall ja kanskje hundre-talls av millioner til konsulenter, og enda klarer de ikke å holde styr på kostnadene.

Så alle dere som er/var like naive som jeg var, begynn å interesserer dere for hva politikerne gjør i fremtiden, så kan man kanskje klare å sette en stopper for mange idiotiske avgjørelser innenfor den magiske løve-linjen, i framtiden, hvis man klarer å trenge gjennom.

Men MPA skal flyttes, koste hva det koste vil, kjepphestene skal man ri til døde.