Når politikere slutter å lytte til folk, er det på tide å bytte dem ut

Meninger

Slik lyder Astrid Lindgrens omtale av maktsyke og arrogante politikere. For oss i Senterpartiet handler politikk om å gjøre folks liv bedre og hverdag tryggere. For å få til det, må folk lyttes til og tas på alvor - ikke holdes for narr.

Det gjør ikke politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Det har vi sett i sak etter sak, senest nå i form av Arbeiderpartiets endelige standpunkt om nedleggelse av Andøya flystasjon.



Historien om Norge er historien om makt fordelt på de mange, over hele landet, ikke sentralisert makt til eliter på Youngstorget og på Høyres Hus i Oslo. Det lokale sjølstyret gjennom formannskapslovene i 1837 har bidratt til et hele Norge er i bruk. Elitepartiene Ap, Høyre og FrP demonterer dette nå bit for bit.



Vi har sett det i sak etter sak. Kommunereform, regionreform, politireform, ACER, EUs finanstilsyn, EØS, svekkelse av Heimevernet og selve kronen på verket - nedleggelse av Andøy luftstasjon.

I alle disse spørsmåla er Arbeiderpartiet Høyrepartienes beste venn, enten lokalt, regionalt eller nasjonalt. Og i alle disse sakene gir Arbeiderpartiet blaffen i hva egne medlemmer sier, hva fagfolk sier og hva vanlige folk sier.



Regjeringen har med god hjelp av Arbeiderpartiet i de fleste av landets fylker klart å nedlegge over 70 kommuner og 8 fylker, mange med formell tvang, og mange med skjult tvang i form av struping av økonomi.

Sentralisering av makt fra nedlagte kommuner vil i disse kommunene føre til sentralisering av tjenester og etterhvert bosetting. Dette på tross av at det ikke finnes et fnugg av faglige bevis for at stort er bra og lite er dårlig.



Det samme så vi i politireformen. Det lokale stedbundne politiet som kjenner lokale forhold, og har tillit i lokalbefolkningen, sentraliseres bort. Ifølge Ap, Høyre og FrP har folk på bygda krav på mindre trygghet enn folk som bor i by. De er mindre verdt.



Ap, Høyre og FrP står alltid sammen i EØS-spørsmål. De gir uten å blunke vekk norsk suverenitet til sine kamerater i Brüssel. Resultatet er et arbeidsliv som ødelegges i Norge, direktiver som ikke passer Norge og overgivelse av makt over arvesølvet vårt - kraftressursene.



Trioen av partier vedtok forlik om langtidsplanen for Forsvaret i 2016. De besluttet å nedlegge Andøya flystasjon. Selv om påstander fra partiene gang på gang er eliminert av fagpersonell, så nekter partiene å høre. Saken har blitt en prestisjesak som kommer til å bli et stort feilgrep i framtida. Argumentet for å legge ned basen var å spare penger og kun ha en base som var dekket av luftvern.

Nå viser det seg at overvåkningsflyene på Andenes ikke trenger luftvern, siden de ikke vil operere i frontlinjen i en stor konflikt. Samtidig leverer Arbeiderpartiet forslag på å bevare Andøya, samtidig som Evenes bygges opp. Den økonomiske logikken til trioen biter seg selv i ræva. Parodien ble komplett da AP denne uken endelig gikk inn for å nedlegge Andøya flystasjon.

Heimevernet er også en avdeling som er redusert. Slagordet om at Heimevernet skal være overalt - alltid - trues av Høyre, Frp og Arbeiderpartiet. Sjøheimevernet er lagt ned, og vi ligger med sårbar side mot havet. Samtidig kuttes antall tjenestegjørende i Heimevernet. Dette er synd, og en fallitterklæring overfor Heimevernets historiske betydning og viktighet i fremtiden.

Heimevernet er vernet av heimen, det er de som er til stede der folk bor, like mye i beredskapssammenheng som i krig. Det er de som kjenner til normalsituasjonen i hele landet og kan rapportere om det skjer noe unormalt, noe som har vist seg viktig etter hendelsene i Ukraina i 2014. Å kutte i Heimevernet er å svekke det norske folks trygghet..



Nå er det nok. Senterpartiet er det sterkeste alternativet til disse tre partienes politikk. Vi lytter alltid til folk lokalt, vi spytter dem ikke i trynet bare for å spare penger og sentralisere til Oslo. Vi kommer aldri til å stilne i kampen for nærhet til tjenester, folkestyre og vanlige folks trygghet.