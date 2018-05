Sjarken gir liv på kysten

Meninger

Denne flåten representerer den mest bærekraftige del av fiskeriene rent biologisk.

Bruk av passive og selektive redskaper som jukse og line tilbyr også markedet den beste kvalitetsfisken. Dagens sjarkflåte er dessuten som resten av kystfiskeflåten, betydelig opprustet og effektivisert.

Både driftssikkerheten og utstyr for behandling av fisken er betydelig forbedret de 10 siste årene. Fiskeriminister Per Sandberg tar derfor helt feil, når han i iTromsø 25.mars gir inntrykk at det er behov for strukturering av sjarkflåten ut fra kvalitetsmessige grunner.

Denne flåten leverer allerede mye bedre fiskekvalitet enn mange av de fullstrukturerte større snurrevad fartøyene som er utviklet iht. departementets politikk som bringer på land mye større fangster enn det de kan behandle kvalitetsmessig forsvarlig om bord.

Den mindre kystfiskeflåten gir faktisk en større verdiskaping (summen av lønninger og renter på kapitalinnsats) av fiskekvotene enn de fleste andre flåtegrupper og den sikrer en spredt bosetting langs hele kysten.

Sjarkflåtens fanger fisk som svømmer med egen energi til land og omsettes dagsfersk til de best betalende markeder med de laveste energikostnader og utslipp av klimagasser.

Sjarkfisket er imidlertid sesongbasert når fisken kommer inn til land på sine vandringer. Kysten har derfor også behov for en differensiert flåte med et betydelig innslag av mellomstore kystfiskefartøyer (11 til 21 meter) og en del havfiskefartøyer som i større grad kan betjene råstoffbehovet til fiskeindustrien og forbrukerne større del av året.

Sjarkflåten inngår også her som et viktig ledd i karriereforløpene til fiskeribefolkningen som base for rekruttering og kvalifisering av unge redere som senere også kan bli redere på større fartøyer. Sjarken er også et godt alternativ i kombinasjon med annet arbeid og som alternativ for havfiskerne som vil ha mer tid hjemme til sin familie.

En struktureringsbølge innen sjarkflåten vil derfor kunne svekke hele det rekrutteringsfundamentet for en levende kyst basert på lokalt eierskap.