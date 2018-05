Meninger

Barns utvikling skjer ikke av seg selv. Barn er totalt avhengig av at tilstedeværende omsorgspersoner sørger for stimulering, trygg tilknytning, omsorg og beskyttelse.

15. mai er FNs internasjonale familiedag. Her i Norge kommer den i skyggen av den store barne- og familiedagen – selveste 17. mai. Like fullt er familiedagen en viktig dag å markere, fordi familie- og hjemmesituasjon spiller en så stor rolle for barns utvikling. Forskning innen fagområder som nevrovitenskap, psykologi og sosiologi viser at omgivelser, omsorg, tilknytning og trygghet har stor betydning for barnas utvikling.



En god barndom har en egenverdi i seg selv, og omsorg fra trygge voksne er en grunnleggende rett hvert enkelt barn har. I tillegg har det å sikre barn omsorg en stor samfunnsmessig betydning. Omsorg skaper bærekraftig samfunnsutvikling, og er samfunnets beste investering.



Hvert eneste år investerer det norske samfunnet millioner av kroner i barns oppvekst og utvikling. Ikke bare av godhet eller moralsk forpliktelse – men også fordi den samfunnsøkonomiske verdiskapingen overstiger investeringen. Kjell Salvanes, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen i Bergen, peker på at familiebakgrunn er det som skaper de største sosiale ulikhetene, og at investering i omsorg for barn både i tid og ressurser, er lønnsomt fordi det gir bedre helse, bedre utdanning og bedre jobbmuligheter når barna er voksne.



Barn over hele verden er avhengig av voksne som tar dem med til helsestasjonen, sørger for at de har nok å spise, kommer seg på skolen og får utbytte av skolegangen. Derfor er omsorg så grunnleggende nødvendig for at barn skal kunne bli ressurssterke voksne. Uten omsorg, overlater vi barna til en skjebne hvor de blir fratatt muligheten til normal utvikling og til å kunne ta del i og bidra til samfunnet som voksne. Det taper både de og vi på.



Millioner av barn verden over lever i familier, som ikke har mulighet til å kunne gi barna omsorg. SOS-barnebyer styrker familier slik at de selv skal kunne ta godt vare på barna sine. Og vi mener at slike tiltak bør være en naturlig del av utviklingspolitikken. Kun da kan vi nå verdenssamfunnets mål og utvikling for alle.



Derfor markerer vi familiedagen 15. mai. Fordi ingen barn skal vokse opp alene.