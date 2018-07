Mat til eldre: Sortland kommune i front i Norge

Meninger

Bedre kvalitet i eldreomsorgen handler om mange ting, spesielt at de eldre får spise god og riktig mat. Derfor må vi ha systematisk oppfølging av ernæringsstatusen for alle beboere ved sykehjem, og alle som benytter seg av hjemmebaserte tjenester. Under- og feilernæring har vært et stort problem blant mange eldre. Derfor vil vi at helse- og omsorgstjenesten evaluerer ernæringstilbudet, og iverksetter tiltak for den enkelte slik at vi kan forhindre feilernæring.

Måltidene på sykehjemmene må serveres til rett tid. Mange steder i landet konsentreres måltidene til en liten del av døgnet. Da blir det lenge mellom dagens siste og første måltid.

Sortland Høyre er fornøyd med at kommune er godt i gang med å gjennomføre reformens anbefalinger. Sortland kommune er sammen med 3 andre kommuner (Tromsø, Eidsskog og Kristiansund), tatt ut som pilotkommuner til nettopp å utvikle trygghetsstandarder innenfor alle de viktigste områder.

Mat er en viktig del av reformen. Maten skal se bra ut, den skal smake godt og lukte godt. Som en følge av at kommunen vår er en «pilotkommune» ser vi gode resultater i form at øket kjøkken- og matfaglig kompetanse, endret holdning til avdelingspersonalet med tanke på ro rundt måltid, riktigere tidspunkt når maten skal serveres, matens sammensetning og mer delikat utseende på det som serveres.

Riktig ernæring til riktig tid kan redusere medisinbruken, bedre søvnkvaliteten og øke aktivitetsnivået til eldre på sykehjem. Derfor er et godt mattilbud en viktig del av den nye reformen for kvalitet i omsorgen.

Regjeringen vil utrede utformingen av et eget tilskudd som kan legge til rette for etablering, reetablering og renovering av lokalkjøkken i sykehjem.